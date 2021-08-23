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海漂金門人回鄉創生 有信心再造陽翟老街生機

中央社 / 金門縣23日電

金門陽翟大街小店有新商家進駐，同是海漂愛鄉人，陳恕君將昔日浴室打造成古灶茶湯屋，陳可敏主攻糖磚手飲。來這裡不只是喝一杯，更是聆聽在地故事，他們有信心讓老街活起來。

來自金沙鎮碧山的陳恕君，高中畢業離鄉背井，先後到台灣、美國和中國發展，鑽研設計和東西方茶飲多年，這次利用陽翟大街上原本的「龍陵浴室」打造一間茶湯屋。

陳恕君說，兒時每戶人家都有口大灶，舉凡喝水、吃飯、洗澡都是用大灶燒水，因此發想在店裡搭蓋一口大灶，以大灶煮茶，不但別有風味，也成了店裡賣點。

不過，陳恕君提到，來這裡不只是喝杯沒有負擔的好茶，更重要的是可以聽到金門的故事，例如：「龍陵浴室」是紀念抗日戰爭時的一場戰役，很多故事再不分享，以後就沒人知道了。

因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，陳恕君延遲半年開店，期許自己「帶頭做起來」，能讓一度幾乎宛如「鬼域」的陽翟大街，找回往日生機。看到鄰居小店用心經營，對陽翟的前景，他「覺得有機會」。

同樣對陽翟大街充滿信心的陳可敏，老家在金湖鎮塔后，祖父務農、父親曾任農會理事長，她自幼就喜歡農事，20歲後到台北發展，開創黑糖磚，在網路行銷。

陳可敏說，去年3月回金門參加一場市集後，發現產品接受度不低，之後又多次回鄉擺攤，愈來愈感受到家鄉的美麗。因此，得知縣府徵求陽翟大街廠商，她躍躍欲試，把糖磚結合手飲，加上自己設計充滿在地元素的風獅爺T恤和馬克杯，與古厝結合，創造出獨特混搭風格。

陳可敏的糖磚是水滴形狀，代表農民的淚水與汗水，水滴也成了店裡的LOGO。每個包裝袋上的畫都是出自她的巧手，而她筆下的風獅爺，甚至還有「胸肌」，令人莞爾。

十萬大軍年代，陽翟大街是阿兵哥休閒娛樂的好去處，街上有電影院、軍郵局、冰果室、撞球室、澡堂和理髮廳等，每逢假日熱鬧滾滾；隨著國軍精實，大街日益沒落。

2014年的電影「軍中樂園」短暫恢復老街榮景，去年縣府觀光處公開徵求文創業者進駐，遇上疫情，成效有待觀察。陳可敏坦言進駐時被人澆了冷水，但她認為，老街有趣可創性高，長期下來必定展現成效。

陽翟大街上還有店鋪空間，觀光處正進行第3波廠商徵求，並邀請民眾到東半島的陽翟「微旅行」，感受不同於西半島的風情。

金門 老街 抗日戰爭

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