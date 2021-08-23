台灣之光高粱酒30日抽籤 麟洋配金門見證

金門酒廠公司宣布，30日將抽出3萬6000盒「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」給金門縣民，羽球男雙好手李洋和王齊麟都將出席見證，金酒並將於9月推出兩款「麟洋配」紀念酒。

金門酒廠表示，已與李洋及王齊麟簽訂授權合約，成為「麟洋」獨家中式白酒代言品牌，9月陸續推出兩款麟洋紀念酒。對於金門縣民眾關注的縣民抽籤認購的「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」，金酒表示，8月30日將在縣政府多媒體簡報室，以電腦亂數抽出3萬6000盒，到時李洋和王齊麟將到場見證。

「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」每盒配售為新台幣3600元，每人限購1盒，陳年年數5年、容量0.6公升、酒精度56度。金酒表示，這次抽獎資格特別放寬，只要在東京奧運官方認定的結束日期，也就是8月11日前年滿20歲，且設籍金門縣，就有機會抽得。

來自金門縣古寧頭的李洋與搭檔王齊麟勇奪東京奧運羽球男雙金牌，金門縣長楊鎮浯宣布與金酒合作推出多款「麟洋配」紀念酒，除了縣民認購的紀念酒，還將分別贈送10箱聯名紀念版陳高給李洋和王齊麟；灌製2萬5000打李洋、王齊麟版優質酒，部分營業額捐出給李洋及金門相關運動基金；配合李洋球齡16年，還將發行16年酒基的奧運金牌雙打高端紀念酒。

金門酒廠表示，將於9月陸續推出兩款麟洋紀念酒。金酒自2018年起即贊助李洋，第1年90萬元，第2年和第3年各150萬元，楊鎮浯在麟洋配奪金當下宣布，加碼到200萬元。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情限制，麟洋配陳高抽籤當天不開放民眾入場，民眾可在下午5時到金門酒廠官方網站查詢中獎名單。

李洋預定29日上午抵達金門，展開2天1夜的感恩祭祖之行，最佳搭檔王齊麟也將同行。