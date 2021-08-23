快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

台灣之光高粱酒30日抽籤 麟洋配金門見證

中央社 / 金門縣23日電

金門酒廠公司宣布，30日將抽出3萬6000盒「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」給金門縣民，羽球男雙好手李洋和王齊麟都將出席見證，金酒並將於9月推出兩款「麟洋配」紀念酒。

金門酒廠表示，已與李洋及王齊麟簽訂授權合約，成為「麟洋」獨家中式白酒代言品牌，9月陸續推出兩款麟洋紀念酒。對於金門縣民眾關注的縣民抽籤認購的「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」，金酒表示，8月30日將在縣政府多媒體簡報室，以電腦亂數抽出3萬6000盒，到時李洋和王齊麟將到場見證。

「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」每盒配售為新台幣3600元，每人限購1盒，陳年年數5年、容量0.6公升、酒精度56度。金酒表示，這次抽獎資格特別放寬，只要在東京奧運官方認定的結束日期，也就是8月11日前年滿20歲，且設籍金門縣，就有機會抽得。

來自金門縣古寧頭的李洋與搭檔王齊麟勇奪東京奧運羽球男雙金牌，金門縣長楊鎮浯宣布與金酒合作推出多款「麟洋配」紀念酒，除了縣民認購的紀念酒，還將分別贈送10箱聯名紀念版陳高給李洋和王齊麟；灌製2萬5000打李洋、王齊麟版優質酒，部分營業額捐出給李洋及金門相關運動基金；配合李洋球齡16年，還將發行16年酒基的奧運金牌雙打高端紀念酒。

金門酒廠表示，將於9月陸續推出兩款麟洋紀念酒。金酒自2018年起即贊助李洋，第1年90萬元，第2年和第3年各150萬元，楊鎮浯在麟洋配奪金當下宣布，加碼到200萬元。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情限制，麟洋配陳高抽籤當天不開放民眾入場，民眾可在下午5時到金門酒廠官方網站查詢中獎名單。

李洋預定29日上午抵達金門，展開2天1夜的感恩祭祖之行，最佳搭檔王齊麟也將同行。

金門 東京奧運 金牌

延伸閱讀

「麟洋」紀念酒來了 8/30本尊親自抽出3萬6千位幸運兒

「麟洋」奪冠人氣高 金門小學欲義賣簽名物品募款

2000萬獎金將月領 李洋要給家人好生活、王齊麟盼購屋

麟洋配擬10月重返賽場 拋開金牌重拾挑戰者心態

相關新聞

高雄桃源斷橋便道只剩最後一哩路 後天有望搶通

高雄桃源明霸克露橋遭沖斷超過兩周，盡管公路總局暫時開放東部南橫路段，為居民緩解生計與物資問題，但多數人仍期盼斷橋便道能盡...

屏東勝利星村崇仁成功區20戶歷史建築修公開徵選

屏東勝利星村崇仁成功區20戶歷史建築修復完成，縣府即日起公告品牌營運徵選，希望引進各方文化產業進駐，再次擦亮屏東品牌。

高市議員批路平喊假的 要求市府提高修路預算

市議員黃明太今總質詢時先肯定市長陳其邁防疫表現，今年4月他替市府團隊打40分，「這段時間有進步已經及格了」，但黃明太話鋒...

陳其邁稱不需要偷考題 市議員黃紹庭：我沒主動提供！

高雄市議員黃紹庭不滿市長陳其邁對竊取質詢內容的回憶，黃紹庭表示，陳其邁避重就輕、模糊焦點，要求市府徹查清楚。上周五黃質詢...

高市國際文化藝術協會聯展 80多人「藝」氣風發

疫情降級，一期一會的高雄市國際文化藝術協會會員聯展即起在市立文化中心至美軒展至8月底。80多名創作者端出百餘件作品，素材...

遭捕獸鋏夾傷成為三腳狗 他給牠溫暖的家

屏東縣來義鄉山區遭捕獸鋏夾傷的「小樹」，屏縣府農業處接獲通報後趕往救援，「小樹」被迫截肢成為三腳狗狗，讓人不捨，住在高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。