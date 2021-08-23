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遭捕獸鋏夾傷成為三腳狗 他給牠溫暖的家

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
「小樹」（右）與「毛毛」成為最可愛的黑白配。圖／葉輔哲提供
「小樹」（右）與「毛毛」成為最可愛的黑白配。圖／葉輔哲提供

屏東縣來義鄉山區遭捕獸鋏夾傷的「小樹」，屏縣府農業處接獲通報後趕往救援，「小樹」被迫截肢成為三腳狗狗，讓人不捨，住在高雄的葉輔哲在中途小站麷咖啡寵物友善餐廳介紹下，認識「小樹」，「小樹」也與家中白色博美「毛毛」 能和平相處，葉輔哲決心認養「小樹」，給牠溫暖的家，也成為超可愛的「黑白配」。

32歲的葉輔哲說，他在網路看到與縣府農業處合作中途小站麷咖啡寵物友善餐廳，原本要去看另一隻狗「黑糖」，在餐廳人員介紹下，看到「小樹」照片，決定到屏東縣公立犬貓中途之家，與「小樹」見面，「小樹」的個性很穩定，也能與家中的白色博美「毛毛」和平相處，決定認養「小樹」。

葉輔哲說，「小樹」約2歲，雖然三隻腳，活動力十足，要特別注意關節保養，由於只有一隻前腳，「小樹」容易因為重心不穩摔倒，也要控制體重，「小樹」跑起來不輸給其他狗狗。

家中有一隻白色博美7歲的「毛毛」，葉輔哲說，「小樹」與「毛毛」和平相處，一開始牠們有距離感，後來「毛毛」會主動靠近「小樹」，睡覺也睡在一起，也會「小樹」玩耍，有時候「毛毛」還會吃「小樹」的醋。

葉輔哲將住家布置很溫馨，給「小樹」溫暖的家，他說，當初看到「小樹」被捕獸鋏遭夾傷的照片，都看到骨頭，相當痛心。

屏東縣府農業處指出，鼓勵領養代替購買，今年3月與店家合作「微笑浪浪・中途小棧」，店家成為中繼收容站，毛小孩們在店裡耍可愛服務大家，提高領養率，目前有8個店家合作，3月至今，有13隻狗、44隻貓被領養，領養後都會追蹤關懷。

葉輔哲（右）與女友一起認養被捕獸鋏夾傷被迫截肢的「小樹」，「小樹」也與家中飼養的白色博美「毛毛」能和平相處。圖／葉輔哲提供
葉輔哲（右）與女友一起認養被捕獸鋏夾傷被迫截肢的「小樹」，「小樹」也與家中飼養的白色博美「毛毛」能和平相處。圖／葉輔哲提供
「小樹」（右）與「毛毛」成為最可愛的黑白配。圖／葉輔哲提供
「小樹」（右）與「毛毛」成為最可愛的黑白配。圖／葉輔哲提供
「小樹」（右）與「毛毛」成為最可愛的黑白配。圖／葉輔哲提供
「小樹」（右）與「毛毛」成為最可愛的黑白配。圖／葉輔哲提供
「小樹」被捕獸鋏夾傷，被迫截肢成為三腳狗。圖／葉輔哲提供
「小樹」被捕獸鋏夾傷，被迫截肢成為三腳狗。圖／葉輔哲提供

屏東縣 寵物

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