遭捕獸鋏夾傷成為三腳狗 他給牠溫暖的家

屏東縣來義鄉山區遭捕獸鋏夾傷的「小樹」，屏縣府農業處接獲通報後趕往救援，「小樹」被迫截肢成為三腳狗狗，讓人不捨，住在高雄的葉輔哲在中途小站麷咖啡寵物友善餐廳介紹下，認識「小樹」，「小樹」也與家中白色博美「毛毛」 能和平相處，葉輔哲決心認養「小樹」，給牠溫暖的家，也成為超可愛的「黑白配」。

32歲的葉輔哲說，他在網路看到與縣府農業處合作中途小站麷咖啡寵物友善餐廳，原本要去看另一隻狗「黑糖」，在餐廳人員介紹下，看到「小樹」照片，決定到屏東縣公立犬貓中途之家，與「小樹」見面，「小樹」的個性很穩定，也能與家中的白色博美「毛毛」和平相處，決定認養「小樹」。

葉輔哲說，「小樹」約2歲，雖然三隻腳，活動力十足，要特別注意關節保養，由於只有一隻前腳，「小樹」容易因為重心不穩摔倒，也要控制體重，「小樹」跑起來不輸給其他狗狗。

家中有一隻白色博美7歲的「毛毛」，葉輔哲說，「小樹」與「毛毛」和平相處，一開始牠們有距離感，後來「毛毛」會主動靠近「小樹」，睡覺也睡在一起，也會「小樹」玩耍，有時候「毛毛」還會吃「小樹」的醋。

葉輔哲將住家布置很溫馨，給「小樹」溫暖的家，他說，當初看到「小樹」被捕獸鋏遭夾傷的照片，都看到骨頭，相當痛心。