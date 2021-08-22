快訊

政府用武漢株做EUA標準 聯亞批過時：台灣怎麼這麼大膽？

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

郭婞淳光榮回鄉 饒慶鈴頒發百萬元獎金

中央社 / 台東縣22日電

奧運金牌舉重國手郭婞淳光榮回鄉，台東縣長饒慶鈴今天頒發新台幣100萬元獎金，感謝她多年始終代表台東出賽；郭婞淳感謝鼓勵，近期目標是全大運、明年亞運，繼續爭取榮耀。

「舉重女神」郭婞淳參加2020東京奧運，以總和236公斤勇奪女子舉重59公斤級金牌，也為我國奧運代表團舉出這屆首面金牌，她在隔離期滿後，18日回到故鄉台東，縣府今天特別舉辦頒獎儀式。

縣長饒慶鈴頒發體育獎助學金100萬元，獎勵郭婞淳奪得台灣選手參加奧運會的第一面金牌，並感謝她多年始終代表台東出賽。饒慶鈴表示，台東人口少卻是體育大縣，未來仍持續推動運動向下扎根，努力培育更多優秀體育選手。這次的奧運金牌激勵許多台東運動好手，相信未來會有更多台東子弟拿到奧運金牌。

饒慶鈴指出，郭婞淳的成長背景與多數弱勢小孩類似，她卻用舉重翻轉命運，憑藉一雙手舉起自己的一片天，也成為台東無數學子堅持自律、不輕言放棄的最佳學習典範。

郭婞淳感謝縣長這些年來的鼓勵，她未來的計畫將回到高雄左營訓練中心接受訓練，近期目標是參與10月的全大運、代表台東參加全運會及年底世界錦標賽，明年還有亞洲運動會，會繼續加油爭取榮耀。

東京奧運 饒慶鈴 郭婞淳

延伸閱讀

亞洲盃／中華男籃明啟程關島 郭婞淳攜金牌現身打氣

舉破奧運紀錄奪金 郭婞淳自曝比賽當天「那個來」

相關新聞

下毛毛雨就會土石流 視察桃源斷橋蘇貞昌感到震撼

行政院長今天下午前往桃源明霸克露橋斷橋工區視察聽簡報，隨後前往高雄市消防局第六大隊第三中隊桃源分隊慰問。受極端氣候影響，...

桃源剩300多公尺便道搶就能搶通 居民盼別下雨

高雄桃源斷橋多日，公路總局開放南橫東部路段，供受困居民下山採買，昨天梅山至向陽車次共43車次；東部路段開放後，不少居民相...

寶來至新發路斷多年 蘇揆指示協助六龜高133線重建工程

六龜高133線道路重建工程自莫拉克風災後，因多次崩塌一直無法修復，高雄市長陳其邁啟動便道修復工程以利兩側早日通行，積極向...

斷橋便道屢遭土石流中斷 蘇貞昌：通知撤離者應記大功

高雄桃源區明霸克露橋被洪水沖毀，以致當地有3個里聯外路斷，便道工程今天有機會達7成，行政院長蘇貞昌今天到工區視察聽簡報，...

莫助長走私動物！高市加強查核寵物店勿買來歷不明寵物

寵物市場需求助長了走私動物行為，高雄市府農業局表示要加強寵物店查核，包括寵物飼養環境與隻數、繁殖記錄表、晶片使用情形等；...

屏東縣青創聚落每年逾200萬租金 潘孟安：階段任務完成

鼓勵青年創業，屏東縣府2016年以貨櫃屋打造青年創業聚落至今，屏東縣議員陳揚說，青創聚落5年，但軟硬體卻每況愈下，加上所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。