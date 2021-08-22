郭婞淳光榮回鄉 饒慶鈴頒發百萬元獎金

奧運金牌舉重國手郭婞淳光榮回鄉，台東縣長饒慶鈴今天頒發新台幣100萬元獎金，感謝她多年始終代表台東出賽；郭婞淳感謝鼓勵，近期目標是全大運、明年亞運，繼續爭取榮耀。

「舉重女神」郭婞淳參加2020東京奧運，以總和236公斤勇奪女子舉重59公斤級金牌，也為我國奧運代表團舉出這屆首面金牌，她在隔離期滿後，18日回到故鄉台東，縣府今天特別舉辦頒獎儀式。

縣長饒慶鈴頒發體育獎助學金100萬元，獎勵郭婞淳奪得台灣選手參加奧運會的第一面金牌，並感謝她多年始終代表台東出賽。饒慶鈴表示，台東人口少卻是體育大縣，未來仍持續推動運動向下扎根，努力培育更多優秀體育選手。這次的奧運金牌激勵許多台東運動好手，相信未來會有更多台東子弟拿到奧運金牌。

饒慶鈴指出，郭婞淳的成長背景與多數弱勢小孩類似，她卻用舉重翻轉命運，憑藉一雙手舉起自己的一片天，也成為台東無數學子堅持自律、不輕言放棄的最佳學習典範。

郭婞淳感謝縣長這些年來的鼓勵，她未來的計畫將回到高雄左營訓練中心接受訓練，近期目標是參與10月的全大運、代表台東參加全運會及年底世界錦標賽，明年還有亞洲運動會，會繼續加油爭取榮耀。