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桃源區民代謝宜真失蹤多日 家屬含淚向蘇貞昌請託

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
行政院長蘇貞昌今天前往明霸克陸橋工區視察，民代謝宜真的家屬，含淚請託盼相關單位別放棄希望。圖／立委伍麗華服務處提供
行政院長蘇貞昌今天前往明霸克陸橋工區視察，民代謝宜真的家屬，含淚請託盼相關單位別放棄希望。圖／立委伍麗華服務處提供

高雄桃源區代表謝宜真本月11日，因視察災區，不慎落水失蹤，搜救至今仍無音訊；謝的家屬趁今天行政院長蘇貞昌前往明霸克陸橋工區視察時，向立委陳情，盼能轉達家屬訴求，希望相關單位別放棄。

今天蘇貞昌前往明霸克陸橋工區視察時，立委伍麗華替謝宜真家屬轉達訴求，她說，謝的家人，唯一的訴求、期待就是能看到自己的家人。親友也在現場，含淚請託，希望相關單位別放棄希望。

伍麗華說，搜救過程中，的確非常辛苦且危險，但家屬期盼，若有機會，能夠繼續搶救，另謝宜真其實是去勘災，有公務在身，希望這部分能予以認肯，畢竟她是家裡唯一的經濟支柱。

謝宜真落水失蹤多日，事發至今，即使每天警消持續派出人力搜救，迄今仍音訊全無。蘇貞昌說，這段時間以來，消防兄弟姊妹們，不眠不休努力搜救，希望奇蹟出現，也不放棄任何希望。

蘇貞昌還說，謝宜真深入災區關心前線，發生不幸是因公，應該給予從最優的關心照顧撫卹，也特別拜託高雄市長陳其邁，對努力奉公的民意代表，應給他應有的尊敬，也是對家屬的照顧。

此外，蘇貞昌說，本來上禮拜就要來，但來到這邊很晚，視線不行，所以今天再次特別趕來，對於這樣的道路中斷，看到實際的影片，特別感受到現場施工同仁很了不起，在這樣的情況下，還是一再冒險，搶通帶給人民便利，對於這樣的精神特別表示肯定與感謝，蘇強調，搶通是必要，但安全才是第一，不要與天爭，應特別注意第一線同仁的安全。

行政院長蘇貞昌今天前往明霸克陸橋工區視察。圖／立委伍麗華服務處提供
行政院長蘇貞昌今天前往明霸克陸橋工區視察。圖／立委伍麗華服務處提供
行政院長蘇貞昌今天前往明霸克陸橋工區視察，立委伍麗華替謝宜真家屬轉達訴求。圖／立委伍麗華服務處提供
行政院長蘇貞昌今天前往明霸克陸橋工區視察，立委伍麗華替謝宜真家屬轉達訴求。圖／立委伍麗華服務處提供

蘇貞昌 高雄市

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