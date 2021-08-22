寶來至新發路斷多年 蘇揆指示協助六龜高133線重建工程

六龜高133線道路重建工程自莫拉克風災後，因多次崩塌一直無法修復，高雄市長陳其邁啟動便道修復工程以利兩側早日通行，積極向中央爭取重建經費，行政院於今年5月同意納入生活圈計畫。8月豪大雨造成六龜山區多處坍方，行政院長蘇貞昌關心重建進度，今天視察高133線便道工程，指示內政部營建署全力協助高市府重建工作，讓六龜區新發與寶來中斷許久的道路能盡早恢復通行。

蘇貞昌今天到現場視察，責成內政部營建署配合市府工程進度，分年編列預算辦理原址便道及中長期道路重建工程，希望中央和地方合作讓六龜居民能早日有一條安全回家的路，未來完成後希望能帶動當地溫泉區產業復甦及發展。

高雄市工務局表示，98年莫拉克風災致高133線寶來至新發的交通中斷，原於101年要重建完成，卻因泰利颱風導致里程3K+840至4K+250處坡面大規模坍滑，造成已完成的路基嚴重流失，民眾須改道台20通行。市府曾於108年施作河床便道，但施工期間再度遇大雨遭沖毀，經專家學者評估後，市府決定短期先採原址便道修復，並向中央爭取中長期道路重建工程經費7億3300萬元，今年5月獲行政院同意納入內政部生活圈道路交通系統建設計畫。