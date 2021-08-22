斷橋便道屢遭土石流中斷 蘇貞昌：通知撤離者應記大功

高雄桃源區明霸克露橋被洪水沖毀，以致當地有3個里聯外路斷，便道工程今天有機會達7成，行政院長蘇貞昌今天到工區視察聽簡報，得知施工過程遭至少8次土石流逆襲，還好工程人員有機警撤離才沒釀悲劇，他要求務必以工程安全為重。

明霸克露橋周邊地質複雜，施工初期，幾乎天天有土石泥流將好不容易才有的一點進度又抹去，便道沖毀，機具、人員等於上戰場，施工風險高。

公路總局三工處長吳昭煌等人今天下午對蘇貞昌做簡報，提及本月13日上游監看人員在下午3點35分告知土石流下衝，3點37分土石泥流淹沒臨時便道，過程不到2分鐘，所幸泥流降下前要求施工廠商停工撤退，才沒造成更大憾事，當時那一波土石流淹沒一輛卡車、怪手，岸際帳篷也遭沖毀。

蘇貞昌聽到施工過程如此驚險，也說「及時通知撤離者應該被記大功」，提醒施工人員要留意施工安全，一切以安全為要。