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走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

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莫助長走私動物！高市加強查核寵物店勿買來歷不明寵物

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
海巡署查緝人員在「順發八八六號」漁船密艙，搜出62籠、154隻寵物貓，估計市價千萬元。記者林保光／翻攝
海巡署查緝人員在「順發八八六號」漁船密艙，搜出62籠、154隻寵物貓，估計市價千萬元。記者林保光／翻攝

寵物市場需求助長了走私動物行為，高雄市府農業局表示要加強寵物店查核，包括寵物飼養環境與隻數、繁殖記錄表、晶片使用情形等；走私動物是供需市場，呼籲民眾不購買來歷不明的犬貓，鼓勵以認養代替購買，若有發現寵物店違反動保法情事，也歡迎提出檢舉。

高雄市農業局動保處表示，市府稽查是依據動物保護法及特定寵物業管理辦法的規定，每年都需查核一次及不定期查核，每兩年要評鑑一次。寵物店稽查重點包括：寵物飼養環境與隻數是否在許可範圍內？增加或減少需登錄犬貓來源；寵物生理狀況，繁殖買賣業包含1年內是否注射狂犬病疫苗；繁殖紀錄表，記載犬貓血緣關係及來自母系；以及晶片使用情形表、買賣紀錄表，寵物買進及賣出皆須完成植入晶片及登錄。

寵物店經營犬貓繁殖買賣寄養，但未申請特定寵物業許可證，依違反動物保護法處新臺幣10萬元以上、300萬元以下罰鍰，並令其停止營業；拒不停止營業者，按次處罰之。非法寵物最夯的有時都是媒體炒作的品種動物，造成大家一窩蜂去購買，像是幾年前101忠狗大麥町。

農業局表示，提醒民眾購買犬貓應向有申請合法寵物業許可證的業者購買。依高雄市動物保護自治條例規定，為強化寵物業專任人員的專業知識與技能，主管機關每年應至少辦理2場寵物業專任人員訓練課程，也提醒民眾不要購買來歷不明的犬貓，並鼓勵認養代替購買，若有發現寵物店違反動保法情事，也歡迎提出檢舉。

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