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桃源剩300多公尺便道搶就能搶通 居民盼別下雨

聯合報 / 記者陳弘逸王慧瑛／高雄即時報導
高雄桃源區斷橋，居民受困多日，公路總局宣布，在斷橋便道路未搶通以前，將持續有條件開放東部路段。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源區斷橋，居民受困多日，公路總局宣布，在斷橋便道路未搶通以前，將持續有條件開放東部路段。記者陳弘逸／攝影

高雄桃源斷橋多日，公路總局開放南橫東部路段，供受困居民下山採買，昨天梅山至向陽車次共43車次；東部路段開放後，不少居民相當開心，把握機會下山採買，也加緊將農產運送下山。公路總局宣布，在斷橋便道路未搶通以前，將持續有條件開放東部路段，另若天氣允許，便道預計在8月底開通；不少居民盼「老天別再下雨！」

8月7日桃源梅山、復興等三里，因明霸克露橋遭沖垮遭孤立，居民受困長達兩周，南橫東段原只規畫昨天、前天開放三個時段，讓居民把握機會紛紛申請下山整補物資。除受困居民可下山整補物資，也有不少民間募集的物資陸續送上山，就連載運芒果的貨車，也加入物資運補的行列。

工務段指出，目前斷橋處，總長900公尺，便道工程已經完成550公尺，若近期施工流域未發生大規模土石流及降雨，預計在25至29日完成簡易通行便道完工，須經過完整避災演練後，才能開放通性，且會持續進行滾動檢討與調整。

芙蘭里張姓居民說，南橫東段道路可緊急通行後，生活物資可下山補給，已解燃眉之急，當前較缺的是汽機車油料、家用瓦斯等，期待斷橋便道盡快開通。由於山區目前山區仍有零星降雨，若土石流再發，將會中斷搶修進度，甚至會讓進度歸零，因此有不少居民盼「老天別再下雨！」

工務段表示，目前南橫公路梅山口至向陽管制路段，會持續開放緊急通行，直到勤和至復興便道搶通，開放通行為止，另也呼籲部落居民上下山時應注意管制時間，行駛至管制路段，須配合管制人員指示通行。

高雄桃源區斷橋處溪流不穩定，甲仙工務段持續監看上游情況。圖／甲仙工務段提供
高雄桃源區斷橋處溪流不穩定，甲仙工務段持續監看上游情況。圖／甲仙工務段提供
高雄桃源區斷橋處，工程單位仍持續搶修。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區斷橋處，工程單位仍持續搶修。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區斷橋處溪流不穩定，甲仙工務段持續監看上游情況。圖／甲仙工務段提供
高雄桃源區斷橋處溪流不穩定，甲仙工務段持續監看上游情況。圖／甲仙工務段提供
高雄桃源區斷橋，居民受困多日，公路總局宣布，在斷橋便道路未搶通以前，將持續有條件開放東部路段。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源區斷橋，居民受困多日，公路總局宣布，在斷橋便道路未搶通以前，將持續有條件開放東部路段。記者陳弘逸／攝影

南橫 斷橋 土石流

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