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屏東縣青創聚落每年逾200萬租金 潘孟安：階段任務完成

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣青創聚落今年第五年，縣議員陳揚說，軟硬體卻每況愈下，加上所在位址國有財產署所有，縣府每年付216萬元租金，場域發展價值不成比例。屏東縣長潘孟安說，青創聚落完成階段性任務，預計明年落日，針對進駐創意青年也會有相關配套輔導。記者劉星君／攝影
屏東縣青創聚落今年第五年，縣議員陳揚說，軟硬體卻每況愈下，加上所在位址國有財產署所有，縣府每年付216萬元租金，場域發展價值不成比例。屏東縣長潘孟安說，青創聚落完成階段性任務，預計明年落日，針對進駐創意青年也會有相關配套輔導。記者劉星君／攝影

鼓勵青年創業，屏東縣府2016年以貨櫃屋打造青年創業聚落至今，屏東縣議員陳揚說，青創聚落5年，但軟硬體卻每況愈下，加上所在位址國有財產署所有，縣府每年付216萬元租金，場域發展價值不成比例，去年還被審計室指出營收下降要求改善。屏東縣長潘孟安說，青創聚落完成階段性任務，預計明年落日，針對進駐創意青年也會有相關配套輔導。

位在屏東市勝利路的青年創業聚落（又稱P基地），由50多個貨櫃屋組成，七彩貨櫃拱門步道，一度成為熱門打卡景點，陳揚說，青創聚落的硬體長年漏水，人流一直帶不動，每年縣府還要付給國產署1個月18萬元租金，每年216萬元，高成本，年底青創聚落將5年，青創聚落勢必轉型。

陳揚在縣議會質詢時關注青創聚落未來，屏東縣長潘孟安說，青創聚落將落日，已完成階段性任務，青創聚落定位是「孵化器」不是以營利目的，落日前會將仍在基地店家輔導到職人町或是縣內其他創業基地，後續配套做好才會落日。

縣府勞動青年發展處長黃鼎倫說，青創聚落的定位「孵化器」，青創聚落協助青年創業孵化率，從早期35％到今年有55％，進駐後，除課程培力外，去年開始有業師陪伴，提供窗口、資源，創業青年遇到問題能即時反映，目前有11家青年進駐，有創作型音樂空間、也有做數位物聯後台管理等，不是以商場模式為主。

黃鼎倫說，屏東縣有三個青創基地建構，都是縣有地，沒有租金壓力，預計今年底到明年春將完成，三個青創基地分別為，高樹鄉舊南華國小轉型智慧農業基地、四重溪的溫泉派出所與學校閒置空間打造旅遊創生與教育創生基地，與屏東市救國團舊址打造為數位基地。

青創聚落的店家進駐三年為限，輔導育成，進駐今年第三年的嵐天音樂負責人甘聖文說，今年9月約滿離開青創聚落，青創聚落從早期舉辦行銷、財務、管理等課程，去年有大仁科技大學業師進駐，業師引導下，找出創業遇到問題並給予意見修正，他也在勝利星村進駐原百貨，打造「原音」空間。

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