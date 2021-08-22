影／民眾拍下中油冒黑煙汙染 環保局：逆光形成偽黑煙

高雄大林蒲居民昨天清晨在鳳北路附近，拍到中油大林廠煙囪大冒黑煙、往天空竄，不滿中油又造成汙染。高雄市環保局聞訊後入場稽查，並調閱連續監視系統及空汙數據，皆無異常，推測是拍攝者剛好位於逆光角度，白色蒸汽煙看起來就變成黑煙。但地方仍質疑，蒸汽擴散很快，不像蒸汽、像是廢氣，要求加強稽查。

「這不是黑煙，什麼才是黑煙？」大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育表示，朋友在群組上傳昨天早上5、6點拍的影片，直呼「太誇張了！」說中油透早就放這種煙，天都烏黑黑的。

高雄市環保局今天據報後立即進入中油大林廠，依影片中的情形，調閱廠方自動連續監測數據連線，及環保局在特定地點架設的監視系統，交叉比對。稽查科表示，如果有異常，系統會發出警示，從CCTV昨天上午5點到7點看起還是白煙，8月21日中油大林廠M33觸媒裂解程序，排放管道P034，連續監測硫氧化物數值是0ppm，氮氧化物數值也正常。

稽查科表示，有可能是拍攝者所在的方位剛好是大逆光，可能是清晨光線關係，逆光看上去白煙確實會像是黑煙，過去也有發生過，造成民眾誤解。若以當下的科學監測及數據，這個時段未發現汙染，環保局會持續注意監測。