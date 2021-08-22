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老車站搬家延續城市情感 挪移工程由國內團隊挑大梁

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
高雄車站帝冠建築「願景館」上月25日啟動復位工程，今天起將向西挪移57.86公尺，預計9月26日遷至永久位置，明年1月完成回娘家之旅，回到屬於它的城市舞台。圖／高雄市副市長林欽榮提供
高雄車站帝冠建築「願景館」上月25日啟動復位工程，今天起將向西挪移57.86公尺，預計9月26日遷至永久位置，明年1月完成回娘家之旅，回到屬於它的城市舞台。圖／高雄市副市長林欽榮提供

高雄市中博高架橋4月間拆除完成，高雄車站帝冠建築「願景館」上月25日啟動復位工程，今天起將向西挪移57.86公尺，預計9月26日遷至永久位置，明年1月完成回娘家之旅，回到屬於它的城市舞台。高雄市長陳其邁、副市長林欽榮說，耗時19年，「很多人不曾想過會有今天，我們真的做到了！」

林欽榮說，看著19年前曾經參與高雄驛站體拉縴舞蹈演出的左營高中舞蹈班年青舞者，其中張雅婷已是國內知名編舞者，在她的舞碼編作下，帶領學弟妹們重新回到站前廣場，為市民獻上表演，接續高雄人關於車站的記憶，也有世代交替傳承意涵，「我們這一輩人，最要緊的事，就是為年輕世代，守牢屬於他們的歷史與夢想」。

遷移總重約3500公噸老建物是大工程，每個環節要精準計算，林欽榮說，19年前，高雄驛第一次挪移，由日本清水營造工程團隊來進行，如今第二次挪移工程，無論是技法、設備等，都足以精確控制每一階段的頂升作業，由國內專業團隊完成，也值得欣慰。

高雄帝冠車站建於西元1941年，有近80年歷史，2003年被高雄市文化局指定為歷史建築。2002年先新建高雄臨時站取代帝冠車站營運功能，2002年8月16日展開為期17天首次挪移工程，創下全台最大文物搬遷紀錄。

重大交通優先是高雄市長陳其邁四大施政優先主軸之一，陳其邁、林欽榮都說，未來的高雄，不僅是充滿機會，也是好生活所在，鐵路地下化後騰出長達12公里綠園道，市府已提出高雄表參道計畫，結合捷運紅、橘、黃三線及環狀輕軌，將是轉乘機能完整的交通中心，串接起左營、鳳山自行車道於高雄新站綠屋頂交會，將為這座城市創造前所未有的移動體驗，做為城市門戶的高雄新站，將是外界再度認識高雄的新起點。

高雄新車站工程進度如火如荼推進，除重頭戲高雄帝冠車站挪移回娘家，10層商業大樓、11層旅館大樓工程也正興建，目標是2025年完成高雄車站整體工程。

高雄帝冠車站建於西元1941年，有近80年歷史，2003年被高雄市文化局指定為歷史建築。2002年先新建高雄臨時站取代帝冠車站營運功能，2002年8月16日展開為期17天首次挪移工程，創下全台最大文物搬遷紀錄。記者王慧瑛／攝影
高雄帝冠車站建於西元1941年，有近80年歷史，2003年被高雄市文化局指定為歷史建築。2002年先新建高雄臨時站取代帝冠車站營運功能，2002年8月16日展開為期17天首次挪移工程，創下全台最大文物搬遷紀錄。記者王慧瑛／攝影
高雄帝冠車站建於西元1941年，有近80年歷史，2003年被高雄市文化局指定為歷史建築。2002年先新建高雄臨時站取代帝冠車站營運功能，2002年8月16日展開為期17天首次挪移工程，創下全台最大文物搬遷紀錄。記者王慧瑛／攝影
高雄帝冠車站建於西元1941年，有近80年歷史，2003年被高雄市文化局指定為歷史建築。2002年先新建高雄臨時站取代帝冠車站營運功能，2002年8月16日展開為期17天首次挪移工程，創下全台最大文物搬遷紀錄。記者王慧瑛／攝影
高雄車站帝冠建築「願景館」上月25日啟動復位工程，今天起將向西挪移57.86公尺，預計9月26日遷至永久位置，行政院長蘇貞昌等人到場見證。圖／高雄市副市長林欽榮提供
高雄車站帝冠建築「願景館」上月25日啟動復位工程，今天起將向西挪移57.86公尺，預計9月26日遷至永久位置，行政院長蘇貞昌等人到場見證。圖／高雄市副市長林欽榮提供
高雄市副市長林欽榮說，我們這一輩人，最要緊的事，就是為年輕世代，守牢屬於他們的歷史與夢想。圖／高雄市副市長林欽榮提供
高雄市副市長林欽榮說，我們這一輩人，最要緊的事，就是為年輕世代，守牢屬於他們的歷史與夢想。圖／高雄市副市長林欽榮提供

高雄市 林欽榮 陳其邁

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