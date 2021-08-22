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桃源災區居民苦往肚裡吞 衛生所長：焦慮、失眠情況增

聯合報 / 記者陳弘逸王慧瑛／高雄即時報導
高雄桃源區勤和至復興間便道長度900公尺，路幅8公尺，構造是過玉穗溪段以涵管當排水路徑，以加強排水，目前已完成6成進度，要拚本月25日完工。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區勤和至復興間便道長度900公尺，路幅8公尺，構造是過玉穗溪段以涵管當排水路徑，以加強排水，目前已完成6成進度，要拚本月25日完工。記者劉學聖／攝影

高雄桃源區復興等3個里400多位居民受困山區近2周，近期終於能夠過南橫東段道路聯外通行，桃源區衛生所長邱孟肇本月10日背藥涉險挺進災區，在下榻的民宿門口看診，守護居民健康。他說，這次受災情況雖不及12年前八八風災嚴重，仍有不少居民出現焦慮、失眠等情況來求診，災區心理健康狀況值得關注。

高雄桃源區明霸克露橋本月7日被洪水沖毀，復興、拉芙蘭、梅山等3個部落居民因橋斷受困多日，邱孟肇憂心居民藥物用罄，日前偕族人、同事徒步涉溪挺進災區，在下榻民宿門口擺桌看診，即使過了看診時間，若居民敲門，他一樣服務，展現仁醫關懷。若評估居民病情較緊急，他會協助反映，透過每周二、五空勤總隊直升機上山補給物資時，由直升機載病患及家屬下山求診。

邱孟肇說，近日來求診的居民大多以高血壓、糖尿病、痛風等慢性病患居多，也有不少居民對災區生活有不安，出現焦慮、失眠、憂鬱等情況。邱指出，這次斷橋居民受困約2周，比起12年前八八風災後居民受困4個月相較，雖然受災時間縮短，但因為正值芒果採收期，滿園心血難及時運出，對果農是難以承受之重。

邱孟肇說，12年前八八風災後，失去家園的居民心情沉重，衛政單位有在災區執行長達3年心理健康支持計畫，陪災民挺過難關，這次受災雖然不及八八風災程度，居民仍會憂心生計、孩子就學等，必須持續關注居民身心健康。

桃源區拉芙蘭里樟山部落居民張月美說，山區居民在非常時期相當互助團結，也有一定求生本領，瓦斯沒了就燒木柴煮水、做飯，回歸原始生活。張月美說，8月7日大雨斷橋後，山區停電4天，家中備有蠟燭，「我們不會怕摸黑生活」，且山區入夜後氣溫低，沒吹冷氣、開電扇還能接受。

張月美表示，南橫東段道路可緊急通行後，生活物資可下山補給，已解燃眉之急，當前較缺的是汽機車油料、家用瓦斯等，期待斷橋便道盡快開通，情況就能好轉。

高雄桃源區拉芙蘭里樟山部落居民張月美說，山區居民在非常時期相當互助團結，也有一定的求生本領，瓦斯沒了，就燒木柴煮水、做飯，回歸原始生活。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區拉芙蘭里樟山部落居民張月美說，山區居民在非常時期相當互助團結，也有一定的求生本領，瓦斯沒了，就燒木柴煮水、做飯，回歸原始生活。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區居民因聯外道路中斷，一度受困近2周，雖然已有道路可通行，但果農壓力還沒解除，近日忙著採收金煌芒果，要搶時間將心血運出。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區居民因聯外道路中斷，一度受困近2周，雖然已有道路可通行，但果農壓力還沒解除，近日忙著採收金煌芒果，要搶時間將心血運出。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區居民因聯外道路中斷，一度受困近2周，雖然已有道路可通行，但果農壓力還沒解除，近日忙著採收金煌芒果，要搶時間將心血運出。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區居民因聯外道路中斷，一度受困近2周，雖然已有道路可通行，但果農壓力還沒解除，近日忙著採收金煌芒果，要搶時間將心血運出。記者劉學聖／攝影
邱孟肇住拉芙蘭部落一處民宿，每天在民宿門口看診，假日也沒讓自己休息，到宅關心長照病患，居民說「有邱醫師在部落，我們很有安全感」。記者王慧瑛／攝影
邱孟肇住拉芙蘭部落一處民宿，每天在民宿門口看診，假日也沒讓自己休息，到宅關心長照病患，居民說「有邱醫師在部落，我們很有安全感」。記者王慧瑛／攝影
高雄桃源區勤和至復興間便道長度900公尺，路幅8公尺，構造是過玉穗溪段以涵管當排水路徑，以加強排水，目前已完成6成進度，要拚本月25日完工。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區勤和至復興間便道長度900公尺，路幅8公尺，構造是過玉穗溪段以涵管當排水路徑，以加強排水，目前已完成6成進度，要拚本月25日完工。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區衛生所長邱孟肇駐守南橫山區23年，他挺進災區，在拉芙蘭部落民宿門口看診，他身上穿的不是白袍而是雨衣，不畏環境克難，堅定守護部落居民健康。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區衛生所長邱孟肇駐守南橫山區23年，他挺進災區，在拉芙蘭部落民宿門口看診，他身上穿的不是白袍而是雨衣，不畏環境克難，堅定守護部落居民健康。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區居民忙著採收金煌芒果，幾乎全家總動員，國小學童也爬樹幫忙，搶時間將心血運出。記者王慧瑛／攝影
高雄桃源區居民忙著採收金煌芒果，幾乎全家總動員，國小學童也爬樹幫忙，搶時間將心血運出。記者王慧瑛／攝影
55歲的邱孟肇大半青春奉獻原鄉，曾獲醫療奉獻獎殊榮，他生活簡單物慾低，他說，純樸生活適合他，在原鄉很有歸屬感。5年前罹患鼻咽癌，聽力稍有受損，從沒動搖他服務山區信念，熟識的老病友會喊他布農族名「必湧」，足見他深耕原鄉程度。記者王慧瑛／攝影
55歲的邱孟肇大半青春奉獻原鄉，曾獲醫療奉獻獎殊榮，他生活簡單物慾低，他說，純樸生活適合他，在原鄉很有歸屬感。5年前罹患鼻咽癌，聽力稍有受損，從沒動搖他服務山區信念，熟識的老病友會喊他布農族名「必湧」，足見他深耕原鄉程度。記者王慧瑛／攝影
高雄桃源區勤和至復興間便道長度900公尺，路幅8公尺，構造是過玉穗溪段以涵管當排水路徑，以加強排水，目前已完成6成進度，要拚本月25日完工。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區勤和至復興間便道長度900公尺，路幅8公尺，構造是過玉穗溪段以涵管當排水路徑，以加強排水，目前已完成6成進度，要拚本月25日完工。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區居民忙著採收金煌芒果，幾乎全家總動員，國小學童也來幫忙，搶時間將心血運出。記者劉學聖／攝影
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八八風災 斷橋 直升機

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