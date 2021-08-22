桃源災區居民苦往肚裡吞 衛生所長：焦慮、失眠情況增

高雄桃源區復興等3個里400多位居民受困山區近2周，近期終於能夠過南橫東段道路聯外通行，桃源區衛生所長邱孟肇本月10日背藥涉險挺進災區，在下榻的民宿門口看診，守護居民健康。他說，這次受災情況雖不及12年前八八風災嚴重，仍有不少居民出現焦慮、失眠等情況來求診，災區心理健康狀況值得關注。

高雄桃源區明霸克露橋本月7日被洪水沖毀，復興、拉芙蘭、梅山等3個部落居民因橋斷受困多日，邱孟肇憂心居民藥物用罄，日前偕族人、同事徒步涉溪挺進災區，在下榻民宿門口擺桌看診，即使過了看診時間，若居民敲門，他一樣服務，展現仁醫關懷。若評估居民病情較緊急，他會協助反映，透過每周二、五空勤總隊直升機上山補給物資時，由直升機載病患及家屬下山求診。

邱孟肇說，近日來求診的居民大多以高血壓、糖尿病、痛風等慢性病患居多，也有不少居民對災區生活有不安，出現焦慮、失眠、憂鬱等情況。邱指出，這次斷橋居民受困約2周，比起12年前八八風災後居民受困4個月相較，雖然受災時間縮短，但因為正值芒果採收期，滿園心血難及時運出，對果農是難以承受之重。

邱孟肇說，12年前八八風災後，失去家園的居民心情沉重，衛政單位有在災區執行長達3年心理健康支持計畫，陪災民挺過難關，這次受災雖然不及八八風災程度，居民仍會憂心生計、孩子就學等，必須持續關注居民身心健康。

桃源區拉芙蘭里樟山部落居民張月美說，山區居民在非常時期相當互助團結，也有一定求生本領，瓦斯沒了就燒木柴煮水、做飯，回歸原始生活。張月美說，8月7日大雨斷橋後，山區停電4天，家中備有蠟燭，「我們不會怕摸黑生活」，且山區入夜後氣溫低，沒吹冷氣、開電扇還能接受。