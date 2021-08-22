高雄桃源斷橋多日 居民憂汽油不足自備油桶下山運油

南橫東段原只規畫昨天、前天開放三個時段，供高雄桃源山區受困居民通行，公路總局表示，斷橋處便道已有六成進度，8月底有望開通便道；開通以前，持續開放南橫東段。放行這兩天，部落街道空蕩，民宿、雜貨店以及小吃店等業者也都紛紛下山採購糧食、牲畜飼料，以及加油站都站暫停營業，民眾以及上山載運農作的貨運業者，擔心山上燃油不足，都自備塑膠油桶下山運油。

高雄市桃源區南橫公路明霸克露橋8月7日遭土石沖毀，4百多名居民受困在形同孤島的復興等3里超過兩周，考量居民生計問題，公路總局開放東部南橫公路，供當地居民下山整補物資。

放行期間，部落街道空蕩，民宿、雜貨店以及小吃店等業者都把握機會下山採購糧食、牲畜飼料，以及加油站都站暫停營業；因山區瓦斯、汽油等民生物資缺乏，再加上貨車行駛山路的限制，下山居民自行攜帶塑膠油桶，到山下加油站，就連同上山載運農產的貨車與維修工程車，也都自行備整備汽油。

謝姓居民說，雖然部落還有加油站，但裡面油量的庫存可能會不夠，也怕下山途中沒油，又找不到加油站，所以下山時，除了將先將車油加滿，另外自備，2桶10公升以上的油桶來儲備汽油。

他還說，居民下山或到果園採芒果，都需要開車，因此，現在山上汽油相當珍貴。

載運芒果的羅姓貨車司機說，山上雖然有加油站，但封閉多日，不清楚是否還有油料可以提供因此車許多貨車上，至少都備有2桶以上的備用油。