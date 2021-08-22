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回響／再慘澹也堅持要點燈 天龍飯店職人精神引共鳴

聯合報 / 記者陳弘逸王慧瑛／高雄即時報導
南橫公路上老字號天龍飯店的點燈信念報導見刊後，引起許多回響，櫃檯人員說，好久沒聽到那麼頻繁的電話聲了，有種被鼓舞的感動。記者劉學聖／攝影
南橫公路上老字號天龍飯店的點燈信念報導見刊後，引起許多回響，櫃檯人員說，好久沒聽到那麼頻繁的電話聲了，有種被鼓舞的感動。記者劉學聖／攝影

南橫公路高雄桃源區明霸克露橋8月7日遭猛烈洪水沖毀，便道搶修工程如火如荼推進，斷橋事件讓南橫再度成矚目焦點。本報昨天報導藏身海拔781公尺南橫幽靜山谷的「天龍飯店」，走過八八風災、疫情休業2個半月等考驗，入夜後招牌點燈依然點亮，23年如一日，報導見刊，老客人打氣電話湧入，許多人為業者送暖「佩服你們的職人精神」，也有客人說「一定找時間去回憶！」

天龍溫泉飯店位處南橫公路台20線180.5公里，行政區是台東縣海端鄉霧鹿村，主打溫泉、生態及原民文化，吸引不少喜愛山林遊客造訪，曾紅極一時，累積不少死忠客人。

八八風災後，南橫公路柔腸寸斷，讓遊客卻步，沿線觀光業處境艱辛。天龍飯店有61間房，近期住房率在1成左右，成為最冷清暑假，難以平衡17名員工人事費等支出，業者還在苦撐。

來自高雄的住客劉先生說，他10多年前住過天龍飯店，八八風災後，一度以為業者奄奄一息了，沒想到能撐下去，相當有毅力，對許多四、五、六年級生來說，住天龍飯店有種懷舊、找回憶的感動，此趟特地走訪天龍吊橋等，想和昔日照片做對比。

業者張紅霞說，經營飯店是大投資、回收慢的事業，位處山區，員工尋覓不易，經營挑戰更大，今年遇疫情，三級警戒期間休業2個半月，是創立23年首次休業，「比八八風災更慘，完全零收入」，17名員工沒有人離開，每月虧損超過百萬，同心挺過疫情風暴。

報導見刊後獲得許多回響、共鳴，櫃檯人員說，好久沒聽到那麼頻繁的電話聲了，有種被鼓舞的感動。

南橫公路上天龍飯店旁附近天龍吊橋，是旅人熟悉的地標。記者劉學聖／攝影
南橫公路上天龍飯店旁附近天龍吊橋，是旅人熟悉的地標。記者劉學聖／攝影
南橫公路上老字號天龍飯店以天然野溪溫泉著稱，即使沒有客人入住，入夜後招牌燈依然點亮，開業23年不曾改變。記者王慧瑛／攝影
南橫公路上老字號天龍飯店以天然野溪溫泉著稱，即使沒有客人入住，入夜後招牌燈依然點亮，開業23年不曾改變。記者王慧瑛／攝影
南橫公路上老字號天龍飯店的點燈信念報導見刊後，引起許多回響，櫃檯人員說，好久沒聽到那麼頻繁的電話聲了，有種被鼓舞的感動。記者劉學聖／攝影
南橫公路上老字號天龍飯店的點燈信念報導見刊後，引起許多回響，櫃檯人員說，好久沒聽到那麼頻繁的電話聲了，有種被鼓舞的感動。記者劉學聖／攝影
南橫公路上老字號天龍飯店的點燈信念報導見刊後，引起許多回響，櫃檯人員說，好久沒聽到那麼頻繁的電話聲了，有種被鼓舞的感動。記者劉學聖／攝影
南橫公路上老字號天龍飯店的點燈信念報導見刊後，引起許多回響，櫃檯人員說，好久沒聽到那麼頻繁的電話聲了，有種被鼓舞的感動。記者劉學聖／攝影

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