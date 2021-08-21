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南橫公路交通阻斷 布農族人展現「活體豬」相挺精神！

聯合報 / 記者尤聰光施鴻基／台東即時報導
台東縣海端鄉民代表古明良，昨天也準備6頭活體豬載送到高雄桃源區受困3部落。圖／古明良提供
台東縣海端鄉民代表古明良，昨天也準備6頭活體豬載送到高雄桃源區受困3部落。圖／古明良提供

南橫公路霸克露橋日前遭沖毀，使得高雄桃源區復興、拉芙蘭及梅山等3部落對外交通受阻。另一端台東海端鄉利稻部落，見兄弟、姊妹部落有難，這幾天發揮血濃於水精神，募集物資送暖，其中，最重的物資莫過於「豬」，一連送了超過10頭豬隻。而豬隻一定要「活體豬」，才能代表真誠的誠意。

台東縣議員、布農族人古志成說，布農族送豬、殺豬分享習俗，在布農族早期社會中，由於豬隻稀少，只有在特別節日才殺豬。雖然現在有進口萊豬的影響，但族人選用豬隻上很挑剔，一定是「活體豬」，且要找認識的養豬戶來買豬，不會選擇殺來路不明的豬，就算是對方親家要買豬，也得由族人來鑑定豬隻。

由於南橫公路東段從台東向陽到西段的天池尚未開放，經多方討論後公路總局昨天決定開放高雄梅山口至台東向陽段，讓受困族人到台東拿取花東族人準備的救援物資；這些物資中，最引人側目的就是一卡車上的活體豬隻，包括立委伍麗華、海端鄉公所及利稻部落，都準備豬隻送到高雄受困3部落。

古志成說，曾有別族男方要娶布農族姑娘，結果男方自己帶了5頭豬隻要談婚事，但豬隻不是女方所熟識的豬隻來源，當場被退貨，好在經過耆老解釋後，沒有影響婚事進行，男方也答應由女方來選豬，顯見布農族對豬隻產地的重視。

海端鄉利稻村長古金福說，莫拉克88風災時，生活在中央山脈的部落之間，就相互送豬、送物資幫忙挺過艱困的日子；今天部落也殺豬慰勞防疫期間，堅守防疫站的村民；布農族殺豬，通常會將豬肉分成3份，一份與家族族人分食共享，一份分給世族的好朋友，第3份則分給同吃一鍋飯的人，或為工作伙伴、或為到訪賓客，彼此不一定有親屬關係。

他說，不管是送豬，還是殺豬，對布農族人而言，是十分慎重的事情，男人必須幫忙殺豬，然後將肉跟骨頭仔細分裝成袋，再送往親友手中，代表著主人家最大的誠意；至於婦女則負責清洗腸子，目前仍能在布農族部落裡看見送豬和殺豬習俗。

南橫公路霸克露橋日前遭沖毀，使得高雄桃源區復興、拉芙蘭及梅山等3部落對外交通受阻，立委伍麗華、台東縣海端鄉公所及利稻部落，都準備活體豬隻送到高雄受困3部落。圖／海端鄉公所提供
南橫公路霸克露橋日前遭沖毀，使得高雄桃源區復興、拉芙蘭及梅山等3部落對外交通受阻，立委伍麗華、台東縣海端鄉公所及利稻部落，都準備活體豬隻送到高雄受困3部落。圖／海端鄉公所提供

布農族人 台東 南橫

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