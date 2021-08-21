每天4時段 台20線梅山口至向陽段延長開放至便道搶通

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段昨天開放台20線梅山口至向陽管制段緊急通行，讓高雄市桃源區受困里民能下山採買民生物資，民眾反應良好，經三工處與地方協調，決定將持續開放至臨時便道搶通為止，每天上午7點至下午3點，共開放4個時段。

甲仙工務段表示，昨天開放管制路段緊急通行後，確實發會民生採購緊急通行的需求，民眾對公路總局務實彈性的措施也給予肯定，經與地方協調，每天預計開放上午7點至7點30分、上午9點至9點30分、下午1點30分至2點、下午2點30分至3點，共4個時段，每次開放30分鐘，下午3點過後禁止通行。

台20線梅山口至向陽端緊急搶通，但還是有部分路段易有落石、土石崩落，甲仙工務段長陳正偉表示，昨天下午山區下大雨，有居民下午3時許不顧危險堅持從向陽段返回部落，怪手只能冒雨清除土石泥流讓居民通過。

甲仙工務段提醒，欲通過此路段居民需先向桃源區公所提出申請、造冊，非該地區的居民、車輛禁止進入管制路段，突發大雨及落石嚴重也將緊急封閉，禁止通行。