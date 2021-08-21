屏東縣2.2萬人預約高端 18歲以上涵蓋率42.3%

高端疫苗增開20歲至35歲民眾預約至8月20日中午截止，屏東縣政府衛生局統計，首波預約高端疫苗截至18日中午，有1萬6776人完成預約，18日下午起再開放35歲至20歲民眾預約，至昨天中午截止，共累計2萬2728人完成預約，23日起33鄉鎮衛生所，62家診所及18家醫院提供施打服務； 屏東縣疫苗至19日止共施打29萬7663人，總人口數涵蓋率36.8%，18歲以上涵蓋率42.3%。

開學在即，縣府教育處表示，除促請各校針對環境整備、教學活動、餐飲等落實相關防疫措施，教職員施打疫苗部分，各級學校教職員已於7月15日安排施打疫苗，並於7月26日補打，各級學校教職員疫苗施打比例達93.38%；依目前中央規範，若學校相關人員未施打疫苗或第1劑接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR核酸檢驗陰性證明，之後原則每7天篩檢一次。