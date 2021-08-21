佳冬戰備道戰機演訓半封路 周末車潮激增祭出分流
台1線屏東佳冬戰備道是往台東和墾丁的重要道路，因疫情延後的漢光37號演習，9月15日將在佳冬戰備跑道演練戰機起降，公路總局上周起至下月14日封閉南北雙向中央內車道刨鋪路面，開放雙向外車道及機車道通行，因假日和上下班交尖峰時段車流量大，常出現回堵車陣引發民怨，今天上午因南下車流激增，警方10時罕見地實施調撥車道分流因應，建議改走替代道路。
公路總局第3區養護工程處為配合戰機起降執行路面更新工程，12日起封閉戰備道429公里至432公里中心線進行兩側共24公尺寬路面瀝青混凝土刨鋪、中央護欄吊運等作業，因外側各剩1個快慢車道，疫情警戒降至二級後，返鄉和到台東、墾丁的出遊人潮激增，上周六即有2萬輛次南下車流，上下班交通尖峰時段也出現回堵車陣。
今天是周六，南下台東和墾丁的車流上午明顯增加，因佳冬戰備道只剩外車道及機車道通行，無法消化龐大的車流，警方在進入戰備道前方佳冬鄉昌隆路口分流至台17線；另在台1線枋寮水底寮五叉路口，上午10時前的南下車流均不到2000輛，和假日高峰的3000輛仍有段差距，南下調撥車道備而不用。
為避免在佳冬戰備道壅塞，警方建議替代路線：
南下線
1.國道3號線往枋寮、墾丁、台東，於林邊交流道左轉台17線通行至水底寮銜接台1線南下；
2.省道台1線往枋寮、墾丁、台東，於新埤加油站前左轉中 正路、屏118線右轉185線至枋寮銜接台1線南下，
3.省道台1線新埤昌隆往佳冬方向，於昌隆路口轉屏131線右轉文化路，續行左轉民族路銜接台17線南下。
北上線
1.台1線往新埤、潮州，於枋寮路段右轉185線銜接屏118線，於新埤銜接台1線北上；
2.台1線往國道3號方向，於水底寮左轉台17線至林邊交流道上國道3號。
另可利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網或利用公路總局幸福公路App查詢(路況查詢：0800-231-035)，或收聽廣播訊息。
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