快訊

金曲32／《刻在我心底的名字》奪年度金曲 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佳冬戰備道戰機演訓半封路 周末車潮激增祭出分流

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
因應台1線屏東佳冬戰備道戰機起降演訓，公路總局封路施工，開放雙向外車道及機車道通行。記者潘欣中／翻攝
因應台1線屏東佳冬戰備道戰機起降演訓，公路總局封路施工，開放雙向外車道及機車道通行。記者潘欣中／翻攝

台1線屏東佳冬戰備道是往台東墾丁的重要道路，因疫情延後的漢光37號演習，9月15日將在佳冬戰備跑道演練戰機起降，公路總局上周起至下月14日封閉南北雙向中央內車道刨鋪路面，開放雙向外車道及機車道通行，因假日和上下班交尖峰時段車流量大，常出現回堵車陣引發民怨，今天上午因南下車流激增，警方10時罕見地實施調撥車道分流因應，建議改走替代道路。

公路總局第3區養護工程處為配合戰機起降執行路面更新工程，12日起封閉戰備道429公里至432公里中心線進行兩側共24公尺寬路面瀝青混凝土刨鋪、中央護欄吊運等作業，因外側各剩1個快慢車道，疫情警戒降至二級後，返鄉和到台東、墾丁的出遊人潮激增，上周六即有2萬輛次南下車流，上下班交通尖峰時段也出現回堵車陣。

今天是周六，南下台東和墾丁的車流上午明顯增加，因佳冬戰備道只剩外車道及機車道通行，無法消化龐大的車流，警方在進入戰備道前方佳冬鄉昌隆路口分流至台17線；另在台1線枋寮水底寮五叉路口，上午10時前的南下車流均不到2000輛，和假日高峰的3000輛仍有段差距，南下調撥車道備而不用。

為避免在佳冬戰備道壅塞，警方建議替代路線：

南下線

1.國道3號線往枋寮、墾丁、台東，於林邊交流道左轉台17線通行至水底寮銜接台1線南下；

2.省道台1線往枋寮、墾丁、台東，於新埤加油站前左轉中 正路、屏118線右轉185線至枋寮銜接台1線南下，

3.省道台1線新埤昌隆往佳冬方向，於昌隆路口轉屏131線右轉文化路，續行左轉民族路銜接台17線南下。

北上線

1.台1線往新埤、潮州，於枋寮路段右轉185線銜接屏118線，於新埤銜接台1線北上；

2.台1線往國道3號方向，於水底寮左轉台17線至林邊交流道上國道3號。

另可利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網或利用公路總局幸福公路App查詢(路況查詢：0800-231-035)，或收聽廣播訊息。

因應台1線屏東佳冬戰備道戰機起降演訓，公路總局封路施工，開放雙向外車道及機車道通行，今天上午南下車流激增，警方10時首度在進入戰備道前方路口實施調撥車道紓解，建議改走替代道路。記者潘欣中／翻攝
因應台1線屏東佳冬戰備道戰機起降演訓，公路總局封路施工，開放雙向外車道及機車道通行，今天上午南下車流激增，警方10時首度在進入戰備道前方路口實施調撥車道紓解，建議改走替代道路。記者潘欣中／翻攝

車道 墾丁 台東

延伸閱讀

花蓮海岸公路浪襲採4燈號預警 即時封路提升用路安全

墾丁、小琉球觀光慘兮兮 業者向政府喊話適度解禁

台1線路竹段拓寬工程 最快明年3月綜合規劃

佳冬戰備道915戰機起降　公路局砸近億封路刨鋪

相關新聞

南橫公路交通阻斷 布農族人展現「活體豬」相挺精神！

南橫公路霸克露橋日前遭沖毀，使得高雄桃源區復興、拉芙蘭及梅山等3部落對外交通受阻。另一端台東海端鄉利稻部落，見兄弟、姊妹...

每天4時段 台20線梅山口至向陽段延長開放至便道搶通

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段昨天開放台20線梅山口至向陽管制段緊急通行，讓高雄市桃源區受困里民能下山採買民生物資，...

屏東縣2.2萬人預約高端 18歲以上涵蓋率42.3%

高端疫苗增開20歲至35歲民眾預約至8月20日中午截止，屏東縣政府衛生局統計，首波預約高端疫苗截至18日中午，有1萬67...

佳冬戰備道戰機演訓半封路 周末車潮激增祭出分流

台1線屏東佳冬戰備道是往台東和墾丁的重要道路，因疫情延後的漢光37號演習，9月15日將在佳冬戰備跑道演練戰機起降，公路總...

桃源便道搶通前 南橫東段道路持續開放

台20線南橫公路梅山口到向陽路段原本只緊急開放20、21日，考量居民仍有運補、傷病就醫需求及農民迫切要運輸農產，公路總局...

災情慘！房屋全毀無法住人 六龜阿公災後2周還住避難所

此次豪雨不僅沖毀高雄桃源區重要橋梁，六龜區台27線道路也是汪洋一片，山上狂瀉而下的土石泥流入侵住家，災後兩周未復原，仍有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。