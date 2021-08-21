佳冬戰備道戰機演訓半封路 周末車潮激增祭出分流

台1線屏東佳冬戰備道是往台東和墾丁的重要道路，因疫情延後的漢光37號演習，9月15日將在佳冬戰備跑道演練戰機起降，公路總局上周起至下月14日封閉南北雙向中央內車道刨鋪路面，開放雙向外車道及機車道通行，因假日和上下班交尖峰時段車流量大，常出現回堵車陣引發民怨，今天上午因南下車流激增，警方10時罕見地實施調撥車道分流因應，建議改走替代道路。

公路總局第3區養護工程處為配合戰機起降執行路面更新工程，12日起封閉戰備道429公里至432公里中心線進行兩側共24公尺寬路面瀝青混凝土刨鋪、中央護欄吊運等作業，因外側各剩1個快慢車道，疫情警戒降至二級後，返鄉和到台東、墾丁的出遊人潮激增，上周六即有2萬輛次南下車流，上下班交通尖峰時段也出現回堵車陣。

今天是周六，南下台東和墾丁的車流上午明顯增加，因佳冬戰備道只剩外車道及機車道通行，無法消化龐大的車流，警方在進入戰備道前方佳冬鄉昌隆路口分流至台17線；另在台1線枋寮水底寮五叉路口，上午10時前的南下車流均不到2000輛，和假日高峰的3000輛仍有段差距，南下調撥車道備而不用。

為避免在佳冬戰備道壅塞，警方建議替代路線：

南下線

1.國道3號線往枋寮、墾丁、台東，於林邊交流道左轉台17線通行至水底寮銜接台1線南下；

2.省道台1線往枋寮、墾丁、台東，於新埤加油站前左轉中 正路、屏118線右轉185線至枋寮銜接台1線南下，

3.省道台1線新埤昌隆往佳冬方向，於昌隆路口轉屏131線右轉文化路，續行左轉民族路銜接台17線南下。

北上線

1.台1線往新埤、潮州，於枋寮路段右轉185線銜接屏118線，於新埤銜接台1線北上；

2.台1線往國道3號方向，於水底寮左轉台17線至林邊交流道上國道3號。