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災情慘！房屋全毀無法住人 六龜阿公災後2周還住避難所

聯合報 / 記者徐白櫻陳玫伶／高雄即時報導
六龜新發里是這次豪雨的重災區，居民住家被土石灌入無法居住。記者徐白櫻／翻攝
六龜新發里是這次豪雨的重災區，居民住家被土石灌入無法居住。記者徐白櫻／翻攝

此次豪雨不僅沖毀高雄桃源區重要橋梁，六龜區台27線道路也是汪洋一片，山上狂瀉而下的土石泥流入侵住家，災後兩周未復原，仍有獨居長輩棲身避難中心無家可回。里長劉俊麟說，設法幫房舍不堪居住的里民租房子，但臨馬路居民淹水四次卻無法請領補助，受損家具與家電是筆不小開銷。

日前盧碧颱風及西南氣流在高雄山區降下超大豪雨，六龜累積雨量超過1500毫米，台27線新發路段馬路成河流，道路兩次住家淹水多達四次，山區更有土石狂瀉入侵民宅，所幸屋主都已經在土石流緊戒發布後撤離，簡姓與王姓兩位阿公無家可回。

新發里長劉俊麟指出，鄉下土角厝年久失修，兩戶民宅遭土石灌入屋內，巨量土石根本清理，結構也有安全性問題，慶幸里民撤離沒有受傷，已協助兩位長輩租一棟房子，屋主願意以優惠價格幫助災民，目前王姓長輩仍住在避難中心，等新房整理好可以入住。

「里長你睡了喔！」被里民如此嘲諷的劉俊麟無奈說，台27線馬路兩側多次淹水，馬路成溪流，明明淹水很嚴重，中央淹水補助卻規定要超過50公分才補助，約8戶住家沙發或家電受損無法補助，大家都責怪他，他已經救災救了兩個禮拜還沒停，真的很無奈，政府規定不合情理，應該要修法。

六龜區長陳昱如指出，此次豪雨造成兩戶民宅受損不堪居住，會同社會局與里長協助找住處，此外，新發地區淹水情況特殊，大雨狂瀉卻不斷流動，淹水深度約20公分，無法符合補助標準，公所轉介慈善機構協助災民。

0806豪雨已經過去2周，六龜新發地區還有不少受損農路尚未復原，里長忙得團團轉。記者徐白櫻／翻攝
0806豪雨已經過去2周，六龜新發地區還有不少受損農路尚未復原，里長忙得團團轉。記者徐白櫻／翻攝

淹水 六龜 豪雨

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