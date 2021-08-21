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網傳將熄燈 瑞豐夜市：調整場主、繼續營運

中央社 / 高雄20日電

網傳將停業的高雄市瑞豐夜市今天說，只是內部場主調整，場主間會取得平衡，將繼續營運，請民眾不要擔心，並歡迎透過消費，支持受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響攤商。

瑞豐夜市5月配合政策自主停業，更傳出7月恐熄燈。6月15日恢復營業，但疫情影響，顧客銳減，網傳31日將終止營運。

瑞豐夜市在社群網站臉書（Facebook）「瑞豐夜市官網」粉絲專頁表示，夜市會繼續營業，場主間會取得平衡點並調整，請大家不必驚慌，也請高雄市民多支持攤商並實質消費。

瑞豐夜市共1000多攤位，分為3個場主，其中一場的夜市管委會委員接受中央社記者訪問表示，他所屬的場有200、300攤，沒要停業；據傳要停業的場有400、500攤，他也是不久前才聽聞，正與相關人員聯絡了解情況。

此外，為配合中央政府研擬發放振興五倍券，高雄市長陳其邁集結高雄市府經濟發展局、觀光局及財政局研擬加碼推新台幣1000元「高雄券」，攜手夜市、商圈業者加碼推活動，讓五倍券變6、7倍券。

陳其邁在高雄市議會接受質詢時表示，為受疫情衝擊較大的夜市、商圈等小攤商，高雄券一張會以50元為面額，零售消費使用才方便，並分次、分批搭配活動、促銷，希望幫助受困產業。

夜市 高雄市 疫情

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