高雄瑞豐夜市又傳熄燈號 管理單位說「Don’t worry」

5月本土疫情大爆發後，高雄瑞豐夜市已經傳出一次歇業消息，今天又有攤商在網路爆料，管委會發通知，瑞豐夜市即將在8月31日停止營業。瑞豐夜市管理顧問公司經理陳秝敏表示，確實有股東對疫情不樂觀想要退出營運，目前組織仍在重整中，未來應該還是會營運，請大家Don’t worry（別擔心）。

高雄瑞豐夜市是高雄著名的觀光夜市，總攤數近400攤，共有三大場主向地主租地轉租。疫情爆發後生意一落千丈，6月底已經發生一次不堪虧損，大股東準備在7月結束營業，後來並未成真。

數月來疫情衝擊，多數攤商未能恢復疫情爆發前生意，因此有人萌生退意。今天又有攤商在網路張貼停業公告，內容說「由於新冠肺炎疫情持續，病毒不斷變異，可恢復營業榮景之日無法預期，遺憾宣布將在8月31日後終止營運」。

陳秝敏表示，目前夜市只是在調整場主，因為有股東認為疫情發展難預料，想要退出經營團隊，未來應該還是會找尋新股東加入營運，應該會繼續營業，具體內容會再跟外界說明。

深夜11點多，高雄市府經發局發聲明指出，有關瑞豐夜市8月31將停業一事，管委會表示為部分經營者因受疫情影響而組織重整，不影響夜市正常營業；經發局已向瑞豐夜市管委會表達需維護攤商權益，並盡力提供必要協助。