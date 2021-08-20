快訊

金曲32／《刻在我心底的名字》奪年度金曲 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／澎湖白沙電信基地台高塔失火 起火原因調查中

聯合報 / 記者林保光／即時報導
澎湖白沙電信基地台高塔今天失火，宛如石化廠燃燒塔。記者林保光／翻攝
澎湖白沙電信基地台高塔今天失火，宛如石化廠燃燒塔。記者林保光／翻攝

澎湖縣白沙鄉今天傍晚發生電信基地台發射塔火警，據了解，這座高約25公尺的基地台，是台灣之星電信公司的基地台鐵塔，火勢延燒，令基地台鐵塔宛如成為石化工廠的燃燒塔，澎湖消防局動員搶滅火苗，1個多小時後撲滅火勢，確實起火原因待消防局調查。

澎湖縣消防局今天傍晚5點17分接獲報案，指白沙鄉澎7號道約0.7公里處的瓦硐段，有座電信基地台發生火災，起火處約有6至7層樓高。

消防局動員白沙、馬公、西嶼等消防分隊7車16人趕往滅火，發覺該基地台未斷電，聯繫台電人員斷電後，立即出水滅火，直到晚間6點10分控制火勢，但鐵塔內高溫悶燒，消防人員持續出水降溫，才晚間6點57分撲滅火苗。

據澎湖消防局了解，這座基地台鐵塔是台灣之星電信公司所有，包括台灣之星、台灣大哥大、遠傳等3家業者設置基地台，火警發生時，有承包廠商施工，為鐵塔補強固定，業者確認機房設備無大礙。

澎湖白沙電信基地台高塔今天失火，宛如石化廠燃燒塔。記者林保光／翻攝
澎湖白沙電信基地台高塔今天失火，宛如石化廠燃燒塔。記者林保光／翻攝
澎湖白沙電信基地台高塔今天失火，宛如石化廠燃燒塔。記者林保光／翻攝
澎湖白沙電信基地台高塔今天失火，宛如石化廠燃燒塔。記者林保光／翻攝

基地台 澎湖 台鐵

延伸閱讀

「保護傘」餐廳失火 店家：損失慘重、尚不知起火原因

保護傘餐廳火警 火勢撲滅店內物品遭燒毀「損失慘重」

南投消防局免費助縣民裝助警器 南投市試行裝設2萬顆

影／清水塑膠工廠傳出烈焰 起火原因仍待查清

相關新聞

金門-嘉義航線 下月重啟

新冠肺炎疫情趨緩，台金航線幾乎班班客滿，金門縣政府表示，在滿足鄉親緊急就醫、奔喪、基本交通需求以及9月份學生開學等前提下...

施工不順 高雄斷橋拚下周搶通

高雄市桃源區「明霸克露橋」被泥水沖斷，復興、拉芙蘭與梅山3部落交通中斷多日，高市府原定今天通車，但公路總局搶修工程不順利...

影／南橫中斷12年 何時全線通車仍遙遙無期

南橫公路因莫拉克風災封閉12年，本月7日因高市桃源區明霸克露橋橋面板遭玉穗溪沖毀，導致復興、梅山及拉芙蘭里里民眾受困，公...

天氣良好助力 桃源勤和到復興便道估25至29日可搶通

高雄市桃源區明霸克露橋不堪豪雨二跨橋面版遭沖斷第15天，公路總局甲仙工務段趁近幾日天氣狀況良好，全力搶通勤和至復興臨時便...

高雄桃源議會齊救援 藍一日捐綠送龍膽石斑

高雄桃源山區橋斷，交通不便，居民生活困難，民進黨高雄市黨部主委趙天麟與市議員黃秋媖合捐千條龍膽石斑魚；國民黨與無黨籍議員...

南橫公路交通阻斷 布農族人展現「活體豬」相挺精神！

南橫公路霸克露橋日前遭沖毀，使得高雄桃源區復興、拉芙蘭及梅山等3部落對外交通受阻。另一端台東海端鄉利稻部落，見兄弟、姊妹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。