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影／澎湖白沙電信基地台高塔失火 起火原因調查中
澎湖縣白沙鄉今天傍晚發生電信基地台發射塔火警，據了解，這座高約25公尺的基地台，是台灣之星電信公司的基地台鐵塔，火勢延燒，令基地台鐵塔宛如成為石化工廠的燃燒塔，澎湖消防局動員搶滅火苗，1個多小時後撲滅火勢，確實起火原因待消防局調查。
澎湖縣消防局今天傍晚5點17分接獲報案，指白沙鄉澎7號道約0.7公里處的瓦硐段，有座電信基地台發生火災，起火處約有6至7層樓高。
消防局動員白沙、馬公、西嶼等消防分隊7車16人趕往滅火，發覺該基地台未斷電，聯繫台電人員斷電後，立即出水滅火，直到晚間6點10分控制火勢，但鐵塔內高溫悶燒，消防人員持續出水降溫，才晚間6點57分撲滅火苗。
據澎湖消防局了解，這座基地台鐵塔是台灣之星電信公司所有，包括台灣之星、台灣大哥大、遠傳等3家業者設置基地台，火警發生時，有承包廠商施工，為鐵塔補強固定，業者確認機房設備無大礙。
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