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日本校長引發史觀論戰 高市藍綠議員今天繼續吵成一團

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨劉德林（站立者）與民進黨高閔琳（舉手者）爭論不休，連續兩天因黑川校長案導致流會。記者徐白櫻／攝影
國民黨劉德林（站立者）與民進黨高閔琳（舉手者）爭論不休，連續兩天因黑川校長案導致流會。記者徐白櫻／攝影

高雄市客委會提出「美濃區黑川老師紀念碑景觀建置工程」333萬墊付案審查，國民黨議員劉德林與民進黨議員高閔琳昨在議會激辯導致議案擱置，藍綠黨團都發文捍衛立場，今天戰火繼續延燒，劉、高再度口角，議會一團亂，連續兩天清點人數導致流會。議長曾麗燕有感而發說，大家都是一家人，要理性問政；未來發言若涉及意識型態和攻擊其他議員，將關閉麥克風，拒絕不當發言。

百餘年前，日治時期的日籍黑川校長在美濃國小任教，曾留遺言，希望死後葬在可以守護美濃子弟的地方，地方仕紳在山上興建紀念碑，但連外道路崎嶇難行，市府客委會爭取整修觀景平台。

國民黨議員劉德林指出，此案屬於建置工程，身為議員對於歷史沿革要深入詢問，建置或修繕會讓人混淆，後經主委解釋得知細節；文化是多元的、也有不同史觀，議會是合議制殿堂，本來就可以有多種聲音呈現，有些事應該要包容，不要攻擊不同意見的人。

民進黨議員高閔琳說，敬字亭與黑川校長案都是日治時期流傳下來，很遺憾遭黑川案擱置，高市議會討論不同史觀與意識形態，這是台灣民主自由跟中國最大不同，所以她要再次表達強烈表達譴責、遺憾與憤怒。

高閔琳發言後又引發劉德林反擊，雙方一來一往，最後劉堅持再度擱置預算，清點人數未過半，議長曾麗燕宣布散會。議長曾麗燕要求全體議員「理性問政」、「監督市政」，她表示，每位議員都應對自己的發言負責，在議事殿堂針對議案提出討論，不要以政治意識型態或攻擊他人，更不要有杯葛其他議員的發言；未來針對偏離主題的不當發言，希望大家能同意她對不當發言者關掉麥克風。

高閔琳 曾麗燕 美濃

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