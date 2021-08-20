陳宗彥視察高雄港入境檢疫流程 攜手高市府阻絕Delta

Delta變種病毒肆虐全球，台灣亦需防範，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天與高市副市長史哲連袂視察高雄港區入境檢疫流程，史哲說表示，高雄港市密不可分，高市會與中央協力，將Delta阻絕於境外。

Delta是強勢病毒株，全球確診病例攀升，在台灣本確診個案接近清零的階段，阻絕境外病毒入侵是新階段的重中之重。

陳宗彥今午偕史哲等要員視察高雄港區，檢視國際商船等船員入境檢疫流程。史哲說，Delta變種病毒肆虐，6月底時英國連3天確診破萬，99％都是新型印度變種病毒，近一個月來東南亞疫情更是急遽升溫，台灣境外移入的印度變種病毒確診個案，也多來自東南亞國家。

史哲表示，高雄有國際商港和漁港，分屬地方與中央管轄，至今年8月19日止，高雄進港漁船共207艘，返港船員6241人，外籍船員5689人、本國籍船員552人次，都配合相關防疫規範。

為防範Delta變種病毒入侵，市長陳其邁要求盤點邊境檢疫可能出現的風險，包括提供引水人每周1次家用快篩，防疫旅館人員需完成疫苗接種、清查船務代理從業人員疫苗接種情形及國際商船船員就醫紀錄；另船務代理、外勞仲介、防疫巴士、防疫計程車等也要提供專業防疫訓練等。

高雄港市密不可分，藉中央地方合作構築完整的防疫網絡，才能共同守護高雄市民健康。