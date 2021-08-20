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黑川紀念碑維護引發藍綠論戰 高雄市議會連2天審查未果

中央社 / 記者蔡孟妤高雄20日電

高雄市議會審查「美濃區黑川老師紀念碑景觀建置工程」墊付款案，引藍綠議員論戰，並連2天清點人數流會。國民黨籍議長曾麗燕說，未來涉意識形態和攻擊議員言論將關麥。

黑川龜吉是日治時期美濃國小前身的瀰濃公學校校長，為美濃教育打下基礎，死後葬在美濃山，地方仕紳集資在美濃山興建紀念碑，已有百年歷史。市府辦理「美濃區黑川老師紀念碑景觀建置工程」經費墊付款案，中央計補助新台幣280萬元，市府自籌53萬元，合計333萬元。

高市議會昨天審議「美濃區黑川老師紀念碑景觀建置工程」墊付款案，國民黨籍議員劉德林指台灣是曾被日本統治的「亡國奴」，民進黨籍議員高閔琳反嗆「國民黨戰敗才到台灣殖民」，雙方一吵得不可開交，最後清點人數不足流會。

今天下午續審該案，劉德林未再提擱置，但仍堅持論述，又激起多名民進黨籍議員反彈，劉德林再提清點人數，國民黨籍議員則走避離席，結果再因人數不足流會。

民進黨高雄市議會黨團今天表示，劉德林聲稱「台灣是曾被日本奴役、統治的亡國奴」，要做這個紀念碑很不恰當，但市府客委會已解釋「不是要立紀念碑，紀念碑早有了，是要做景觀平台維護工程，以維護平台安全」。

民進黨團副總召江瑞鴻說，紀念碑是歷史文物，國內歷經多次政黨輪替，有百年歷史的紀念碑依然佇立，維護紀念碑安全有必要。

民進黨團幹事長黃文益說，這是要做景觀平台及安全維護工程，維護既有紀念碑環境安全，有急迫性，應聚焦環境工程及預算把關，勿有過激仇恨發言，傷害台灣與他國友誼。

劉德林則說，台灣還是有人充滿媚日心態，忘了被日本人高壓統治的悲慘歷史，他未反對經費，而是反對替曾經殖民台灣的日本人立碑。

劉德林說，客委會把通往紀念碑的道路修繕工程，寫成紀念碑景觀建置工程，難怪會引發誤會，建置就是建置，修繕就是修繕，不允許有模糊空間。

曾麗燕今天表示，未來針對涉及意識型態和攻擊其他議員的發言，將關閉麥克風，拒絕不當發言。

美濃 民進黨 日本

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