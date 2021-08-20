查馬克病逝 潘孟安臉書悼念「守護部落文化勇士」

公視戲劇「斯卡羅」大股頭查馬克．法拉屋樂因病過世，屏東縣長潘孟安在臉書悼念「守護部落文化的勇士」，他表示，「讓我們繼續透過『斯卡羅』，悼念查馬克榮耀的一生。」

潘孟安在臉書（Facebook）表示，查馬克．法拉烏樂（Camake Valaule）的精采人生謝幕，大家知道的查馬克，或許就是最近「斯卡羅」劇中，眉頭深鎖擔憂部落未來的大股頭「卓杞篤」，人生初次演出就展現強大氣場，以丹林腔排灣語讓全世界看見屏東的歷史，更展現福爾摩沙豐盛的生命力。

查馬克傳承父親的教職，年輕滿懷著熱血投入教育志業，他曾說，「我想當一個排灣族的孩子」。潘孟安回想2017年師鐸獎的頒獎典禮，查馬克哽咽地說教育是遺傳愛人的力量，將琉璃珠串起來，讓孩子找到自己的根，查馬克年年帶著孩子爬上排灣族聖山北大武山，回到祖靈的懷抱。

潘孟安說，查馬克雖然不是音樂科系畢業，但是靠著口傳心授，成為部落古謠的傳承者，帶領泰武國小孩子們唱出大武山下的天籟，以部落之名唱自己的歌，以音樂之名說自己的故事，將部落耆老、青年、孩子三條生命的線，透過傳唱彼此編織成文化的繩子。

潘孟安表示，查馬克除了帶著古謠隊到世界各地傳唱，2019年縣府邀請世界三大男高音卡列拉斯到屏東，查馬克也帶著和孩子們和卡列拉斯合唱，創造最美的歷史畫面，更投入「排灣族群本位教科書」，讓部落美學結合知識傳授，為孩子找回文化的根本。

潘孟安表示，每年斜坡上的藝術節，查馬克肩負品牌總監，從音樂到工藝，一年一年逐漸累積口碑，成功打造屬於屏東原住民族的代表品牌kacalisiyan，讓更多人一起感受斜坡上的魅力。

「斯卡羅」導演曹瑞原籌拍時，一眼就指定要找查馬克。潘孟安說，他和民進黨立委伍麗華多次邀請，半開玩笑的跟查馬克說一定要代表原住民族演出首部史詩歷史劇，加上導演多次拜訪，最終順利出演，「我想，看過第1、2集的大家，一定能感受到他全心全意地投入，沒有人可以取代他。」

潘孟安表示，查馬克的人生，是對生命和文化豐厚的禮讚，再怎麼不捨，也必須祝福，「讓我們繼續透過『斯卡羅』，悼念查馬克榮耀的一生。」

查馬克曾在臉書寫下「種子可以決定想成為什麼樣子。」潘孟安說，查馬克已在古謠傳唱和文化傳承中，埋下希望的種子，現在種子已經萌芽、正在茁壯，絕對會長成大樹，永久守護部落。

查馬克臨終前，潘孟安曾到家中探視為他禱告、祝福，潘孟安說，看到查馬克仍以堅韌的意志力與生命力奮鬥，沒想到昨天深夜還是傳來令人不捨的消息，縣府會全力協助家屬處理後事，讓查馬克走得瀟灑與光采，持續守護大武山下的天籟與靈魂。

屏東縣政府表示，將頒發褒揚狀表彰查馬克對屏東縣傳統文化教育的付出，並讓由他一手帶起來的泰武國小古謠隊，繼續傳唱下去。立委伍麗華也表示，行政院原民會也將呈請總統頒發褒揚令。