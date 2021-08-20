澎湖疫苗接種逾8成 目標加速第二劑施打
依澎湖縣政府統計，目前已有5萬8204人次接種COVID-19疫苗，以常住人口7萬人計已逾8成，達到群體免疫目標。縣府表示，未來將加速第二劑疫苗施打。
澎湖縣政府表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，截至今天為止有5萬8204人次接種，以常住人口7萬人計算己達83%；若以全縣10萬5749人的戶籍人口計也達55%，皆是全台最高。
縣府表示，澎湖完成疫苗接種的5萬8204人次中，其中施打AZ疫苗有4萬3222人次，包括第一劑4萬392人次、第二劑2830人次。莫德納1萬4982人次，第一劑1萬4221人次、第二劑761人次。
縣政府表示，澎湖疫苗施打已達8成涵蓋率，未來將加速第二劑疫苗施打，民眾可至1922平台意願登記第二劑疫苗。至於不熟悉電腦操作長者可攜帶健保卡等至各鄉市公所、戶政或村里辦公室，由專人協助登記，早日完成施打，強化防疫力。
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