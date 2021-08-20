強風暴雨頻發 高市勞工局提醒注意工安

近期瞬間暴雨頻發，高雄市勞工局今天提醒，搶修工作常面臨危險，要掌控氣象資訊，適時預警停止作業，務必規劃安全作業方法與應變，並落實監督管理，以防災害發生。

勞工局表示，搶修、復舊工作常面臨不安全狀況，若突發強降雨、強陣風及雷擊，可能加劇工作風險，因此要隨時掌控氣象資訊，適時預警停止作業，並趕緊應變撤離至安全處所。

另外，施工單位也應對道路、溝渠上方各開口、邊緣應加設堅固覆蓋或圍欄，並加強巡檢，避免因水位暴漲或土石流造成人員、車輛誤入危險，另應加強實施施工架及施工構台、擋土、模板支撐等設施各項之安全檢查。

勞工局勞動檢查處長郭清吉指出，事業單位依作業區域不同應加強各項檢查，一般場廠部分，應加強機械設備的固定，確保排水正常，暫停屋頂及戶外的高處作業，且對潮濕用電設施應確實切斷電源，確認各電機電氣設備無感電之虞。

鄰水作業部分，應建立作業連絡系統、撤離及救援程序，並訓練勞工使用逃生、救援器材；面對強風、大雨或雷電交加等惡劣天候，港區碼頭作業有危險之虞時，不得從事船舶裝卸作業、瞬間風速超過每秒30公尺時，屋外起重機應採取防止逸走措施。

另外，在強降雨過後復工前，應再針對施工架與施工構台等相關部件、擋土支撐及模板支撐架，確認設置妥當等無倒塌、崩塌及墜落之虞方可施工，雇主及勞工如需協助，可向高雄市勞工局勞檢處洽詢。