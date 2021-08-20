屏府製作羅妹號、牡丹社事件紀錄片 21日起播映

屏東縣政府製作「羅妹號事件」及「牡丹社事件」紀錄片，分別取名「社頂的孩子」及「SEVALITAN」，歷時3年完成，將從21日起陸續播映。

以「羅妹號事件」為歷史背景的公視史詩戲劇「斯卡羅」開播後引發廣大迴響，縣府表示，近3年透過歷史場域再造計畫，以「羅妹號事件」與「牡丹社事件」為出發點，耙梳歷史紋理，製播了2部紀錄片「社頂的孩子」、「SEVALITAN」，讓發生在台灣島上關鍵的歷史能被清楚解讀。

縣府表示，發生在恆春半島的「羅妹號事件」、「牡丹社事件」是台灣第一次以國際事件進入世界的開端，在公視史詩級旗艦劇「斯卡羅」掀起歷史熱潮下，其實屏東縣從3年前就以歷史場域再造精神為核心，進行相關的田野調查、考證研究。

縣府2019年舉辦國際學術研討會、國內外學者以及在地文史工作者共同發表研究成果；2020年舉辦人才培訓與歷史教育營相關計畫，並歷時2年拍攝完成「羅妹號事件」紀錄片「社頂的孩子」、牡丹社事件紀錄片「SEVALITAN」。

縣府表示，2部紀錄片長各為90分鐘，從多元的角度解構歷史事件對於屏東及對於台灣的重要意義。

文化處表示，羅妹號事件紀錄片「社頂的孩子」，21日中午12時30分將於公視播映，導演柯合倍深入屏東部落，透過史料蒐集、訪談耆老，以動畫結合實景，重現羅妹號事件發生始末及後續帶來的影響。

9月3日、10日2天晚間8時在墾丁馥蘭朵飯店「回春去-重返26號公路」活動授權播放，（報名網址:https://reurl.cc/YOgjxX）。

另一部牡丹社事件紀錄片「SEVALITAN」，導演為胡皓翔，幾乎播實景拍攝，文化處表示，預計在今年9、10月辦理首映，目前首映地點還沒確定。

文化處表示，針對「羅妹號事件」及「牡丹社事件」，縣府持續進行漫畫出版、策展及場域修復、文史觀光推廣、舞蹈劇場等，希望帶領民眾用全新的觀點認識台灣歷史，學習尊重多元族群文化。

文化處表示，1867年，美國商船「羅妹號」（Rover）在屏東南部恆春地區發生船難，船員因誤闖排灣族領地遭馘首，造成「羅妹號事件」，引發美國出兵攻打台灣，清廷也派出500大軍南下，各種外來勢力對在地原住民部落、平埔聚落及移墾的閩、客庄人帶來衝突與震盪，並讓台灣躍上國際舞台。

這起事件最後由美國駐廈門領事李仙得與斯卡羅大股頭卓杞篤（Tokitok）正式簽訂「南岬之盟」書面協議後，始告落幕。

「牡丹社事件」發生在1874年，文化處表示，明治維新後的大日本帝國，在遭遇國內因「西南戰爭」產生的矛盾，藉由琉球藩民遭高士佛社原住民殺害一事，並採納當時已被聘請為日本顧問的李仙得的「番地無主論」意見，以「台灣懲凶」之名，發動第一次的海外出兵。