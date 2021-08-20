金門畜試所打造現代牧馬場 重振風華結合觀光

金門縣畜產試驗所現正加緊馴馬作業，將結合休閒旅遊，打造現代觀光牧馬場。畜試所長陳家輝今天表示，若疫情解封，可望9月間開放民眾騎乘，重振金門自古以來的牧馬風氣。

史書記載，唐德宗元年間，命陳淵為「牧馬監」率12姓氏渡海到浯州（金門古名）墾荒牧馬，奠定金門開發基礎。陳淵因此而尊為「開浯恩主」，位於金城鎮庵前豐蓮山的縣定古蹟「牧馬侯祠」就是供奉陳淵。

陳家輝受訪表示，畜試所在民國49年為「金門縣牧馬場」，目的在改良騾馬品種並輔導民間繁殖生產，養馬以軍事、農耕、交通等用途為主。後來也開放供民眾騎乘馬匹，不少稍微年長的民眾難忘兒時騎馬情景。

不過，後因畜試所推展地區畜牧產業，發展酪農、肉牛、羊、雞產業，而且交通運輸工具日益發達，馬的運輸功能式微，加上畜試所老員工逐步退休凋零，牧馬產業也隨之沒落。

陳家輝說，雖然牧馬場沒落，但畜試所仍持續訓練馬匹，只是限於圈養，並沒有其他功能。而金門馬匹品種已不可考，依外型推測可能為福建晉江馬，平均身高在1米2至1米3之間。由於長期在熱帶季風氣候區環境飼養，成為能抗高溫、高濕的特殊品種。

過去在地區大量發展農業時期，金門馬匹適應農區的多種用途，如騎乘、拉車、水田旱地耕作及墊欄、積肥等，而且耐粗飼，抗病力強。不過，牠們屬於輕型馬種，不適用賽馬或馬術障礙馬。

歷任畜試所所長都期盼能再造以往金門牧馬場風華，但直到陳家輝去年8月上任，才正式著手規劃，他也開始學習馬術。

陳家輝說，結合金門以觀光立縣的精神，畜試所朝觀光休閒方向規劃現代牧馬場，以提供騎乘體驗來重振牧馬風氣。因此，畜試所聘請地區聞名、具有40年豐富經驗的莒光樓馬場馴馬師陳德上、周世勳，結合所內年輕世代陳立軒、陳文哲和鄭郁舜等人，以公私協力方式訓練、指導交流，將原本圈養的野馬，馴化成可使用的家馬。

如今馴馬工作已上軌道，各方條件成熟，陳家輝表示，如果COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，最快9月可開放民眾騎乘，感受馬上風情。不少曾在畜試所有過騎馬經驗的民眾得知畜試所即將展開觀光馬場，很期待童年回憶早日重現。

觀光休閒之外，陳家輝同時希望在新、舊世代人力傳承下，畜試所能成為融合畜牧飼養管理、馬術教學等功能現代化牧馬場。