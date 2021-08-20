高雄男助救災受傷未理 傷處發紫警發現才送醫

高雄山區連日大雨造成土石坍方、多處道路中斷，六龜區一名58歲杜姓男子負責協助新發里救災工作，操作貨車車斗時右手食指不慎受傷，夾斷一大塊肉，杜男沒有理會，僅以電器膠布纏繞暫時止血，六龜警分局員警巡查時發現杜男手指發紫，協助護送下山就醫。

據了解，杜男住在建山里，因山區多處落石、道路坍方，為了守護居民的回家路已工作多日，本月17日卻因操作不慎受傷，杜男僅以電器膠布纏繞止血就繼續工作。

六龜警分局寶來派出所員警當天到勤區巡查，發現杜男手指已發紫，又因杜男有糖尿病史，擔心未及時送醫會有蜂窩性組織炎導致截肢，又有可能因糖尿病造成生命危險，員警請備勤員警先以巡邏車將杜男送回派出所，再聯繫救護車將杜男送醫，幸好送醫及時，未造成更大傷害。