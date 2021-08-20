金門提供家庭托顧服務 專人到府照顧中失能長輩

金門縣府表示，金門目前提供「家庭托顧服務」簡稱「家托」，就是以「家」為出發點的照顧概念，由受過訓練的家托人員，以自己的居家環境空間提供服務，照顧社區中失能者；這種像家的支持服務模式，讓社區中需要長照服務的需求者，有了更多的選擇，讓不少民眾都說「揪感心」。

家住金城鎮的土伯伯（化名）因年邁身體虛弱，沐浴、更衣皆需人協助，經照顧管理專員評估失能等級第6級，屬中度失能。因家屬工作較為忙碌，平時無人陪伴，在110年1月起開始使用家托服務，經由家托人員穩定的提供照顧服務、陪同運動及設計文康活動等，110年4月照顧管理專員複評後，土伯伯失能等級已降為第4級，雖仍屬中度失能，但能看見受照顧者身心機能獲得照顧及改善，對長照服務都是一種肯定，也更彰顯家托站的功能與價值。

縣府社會處表示，透過鄰近社區的家托人員，提供身體照顧、日常生活照顧與安全性照顧的服務，亦可提供中、晚餐、沐浴服務。

據了解，每一家托單位收托人數上限為4人，每日收托時間以10小時為原則，不超過12小時，如同保母在自己家裡照顧幼兒一樣，金門目前家托站為金門縣私立蘇珊社區長照機構，設於金城鎮，目前服務時間為週一至週五，上午8時至下午18時。

金門縣衛生局表示，如有長照服務需求，可電洽縣長期照顧管理中心082-334228、長期照顧服務專線1966，將有專人提供申請長照相關服務資訊。