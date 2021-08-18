農糧署跨海金門辦說明會 推學童營養午餐可溯源

為確保國中小學童吃到來源明確、優質安全的國產農產品，農糧署北區分署及國教署委託之成功大學人文社會科學中心團隊今蒞金辦「金門縣學校午餐採用國產可溯源食材說明會」，會中了解各校食材採購的問題，共謀解決方案，盼讓金門學童能享用安全、安心的國產溯源食材。

說明會今天在縣府舉辦，包括農糧署北區分署副分署長林美華、建設處長陳祥麟、教育處代理處長黃雅芬共同主持，並邀請金門縣水產試驗所、金門縣農會、地區各國中小午餐承辦人及食材供應商參加。

縣府表示，食安問題日漸受重視，學童午餐的安全性也是社會關注的重點，縣府早在103年就有媒合學校採用在地的安全蔬菜，剛開始僅金湖國中、安瀾國小、多年國小等校採用，由縣府彙整安全農業示範戶的作物品項跟數量，再交由各校下訂，並由農民當天配送到各校廚房，雖然是比較繁雜的人工作業，但政策的初衷與現在中央的食安政策不謀而合。

金門從107年9月始納入國產可溯源食材試辦縣市，試辦初期因食材來源供應狀況不佳，食材登錄比率欠佳，經由行政院農業委員會農糧署北區分署多次協助，且亦曾辦理地區各國中小每週一道有機蔬菜供應，逐漸提高食材使用比率。

過去校園食材政策是以採分階段推動試辦，結合稽查及獎勵機制進行，至110年推動學校午餐全面採用國產可溯源食材，為促使偏遠地區各校能落實食安政策，此次說明會除說明新制度辦理項目，針對金門食材運送成本高、廚工薪資佔比高等共同面臨的問題，提出提高食材補助費用、興建中央廚房、食材聯合採購、統籌人力與運送等解決方案，期待有效解決面臨的困境。