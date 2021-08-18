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高雄桃源受困三里15學子 攀岩、拉繩下山求學

聯合報 / 記者陳玫伶陳弘逸／高雄即時報導
高雄市桃源區受困3里今天共有15名高中、大學學子徒步攀爬、拉繩走更危險路段下山。圖／高忠德提供
高雄市桃源區受困3里今天共有15名高中、大學學子徒步攀爬、拉繩走更危險路段下山。圖／高忠德提供

高雄市桃源區梅山里、復興里、拉芙蘭里重要聯外道路明霸克露橋本月7日遭沖斷，山區15名高中、大學年輕學子趁暑假原打算返鄉協助家人採芒果，因道路中斷無法運下山，今天趁天氣放晴，只能徒步攀爬、拉繩走更危險路段先下山求學、打工

梅山里居民高忠德表示，山區學子平時都在外半工半讀，暑假期間再集結朋友返鄉幫忙採收芒果，但颱風沖斷明霸克露橋，車輛無法載運芒果下山，等於什麼都不能做，面對即將開學，學生們希望明霸克露橋能早點搶通，近期又遇山區午後強降雨延誤工期。

高忠德說，今天上午9點有8名學生為求學、打工，花約5小時徒步下山，經族人的傳統道路，從復興里走過吊橋、橫越三條溪溝才走到斷橋另一端的美秀平台。

公路總局第三區養護工程處考量南橫東端路線還在施工、夜間行車危險，今下午公告本月20、21日先開放8點至8點30分、10點至10點30分、下午1點30分至2點，共3個時段讓居民上下山。

高忠德說，民眾還要購物採買，來回根本來不及，另有7名學生接獲開放時間的訊息，下午也選擇走危險路段提前下山，但此路須先經溯溪、攀岩、拉繩等，之後要回山上還要有專人帶領非常危險。

高忠德表示，目前居民如須換輪胎或是將芒果運往市區販售，都要以背負方式徒步走這路段，等於回到原始生活，正值芒果收成季節，三工處提供的開放時段僅一天，不夠農民運送芒果，建議可分段分時，至少要有三趟通行機會，約6成芒果才可成功運出。

高雄市桃源區受困3里今天共有15名高中、大學學子徒步攀爬、拉繩走更危險路段下山。圖／高忠德提供
高雄市桃源區受困3里今天共有15名高中、大學學子徒步攀爬、拉繩走更危險路段下山。圖／高忠德提供
高雄市桃源區受困3里今天共有15名高中、大學學子徒步攀爬、拉繩走更危險路段下山。圖／高忠德提供
高雄市桃源區受困3里今天共有15名高中、大學學子徒步攀爬、拉繩走更危險路段下山。圖／高忠德提供
高雄市桃源區受困3里今天共有15名高中、大學學子徒步攀爬、拉繩走更危險路段下山。圖／高忠德提供
高雄市桃源區受困3里今天共有15名高中、大學學子徒步攀爬、拉繩走更危險路段下山。圖／高忠德提供

芒果 打工 南橫

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