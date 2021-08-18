高雄四區公有市場建物耐震不足 立委邀集會勘後將改善

高雄彌陀、永安、湖內等四區，公有市場因為耐震能力不足，仍需補強，其中，梓官第一市場拆除重建，總經費就要近9200萬元；立委邱志偉會同相關單位分別前往四區的市場逐一會勘爭取經費，要求盡速補助並改善。

邱志偉邀集經濟部中部辦公室、高雄市政府經發局前往四個市場會勘，前往梓官、彌陀、永安、湖內市場逐一會勘，梓官市場重建經發局已經提出相關配套計畫，包括選定中繼市場、重建完成後輔導攤商進駐等，預計將會按照計畫執行。

邱志偉指出，公有市場是地方民眾採買食材的重要場，建築物耐震力不足攸關民眾安全、需盡速補強，在經發局提出相關規畫及經費需求後，就立即邀請經濟部中辦到現場會勘，並要求盡速補助經費改善。

邱志偉表示，四處市場中，梓官第一市場已經無法補強，預計將拆除A、B、C、D四棟建築後，重建一棟市場因應需求，預估經費需8000萬，是北高地區市場改善的最大工程案。

另外，彌陀公有市場除耐震補強，攤商陳情地下室積水的問題遲遲未解決，邱志偉也請經發局納入改善計畫，初估經費需求為410萬元；永安公有市場除耐震補強外，有地坪隆起問題，粗估經費需求為231萬元；湖內公有市場耐震補強經費，則初估為530萬元，

相關單位會勘期間，地方民眾說建物老舊、攤商甚至不願意在市場內設攤，盼能原地重建新市場。

經濟部強調，耐震補強與重建計畫都已經錄案，預計在9月初展開審查，審查通過經濟部將會補助8成5的經費，湖內公有市場需耐震補強或重建，也需與地方溝通、凝聚共識，尤其重建需要有更嚴謹、完善的配套，將會再請經發局評估。