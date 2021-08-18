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當東奧激情過後 他指出幾個延續的觀察指標

金門駐縣藝術家前衛行為藝術 在老戲院演水獺悲歌

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門駐縣藝術家謝騆瑜今天在金中戲院上演行動藝術，她演出水獺戴上鐵鍊，在地上爬行，展現水獺如今處在的生活環境。圖／讀者提供
金門駐縣藝術家謝騆瑜今天在金中戲院上演行動藝術，她演出水獺戴上鐵鍊，在地上爬行，展現水獺如今處在的生活環境。圖／讀者提供

年僅31歲的金門駐縣藝術家謝騆瑜近期在金門舉辦「妖魚獺誌」創作個展，今天選在有一甲子歲月、如今已荒廢的小徑金中戲院表演進行行為藝術表演，謝騆瑜演水獺，帶著鐵鍊、網子與顏料在殘破不堪的戲院中行走，最終將油漆淋在頭上，透過鏡頭企圖展現金門水獺與外來種吳郭魚，從衝突到攜手融合，看完演出，不少人都說前衛、很特別。

謝騆瑜是台灣跨領域藝術家，也是在臺北市立美術館舉辦個展的藝術家中最年輕者，近年旅居紐約、西班牙、印度、新加坡、南韓等地進駐創作，此次在金門擔任為期4個月的駐縣藝術家，並在昇恆昌金湖廣場展出「妖魚獺誌」創作個展。

小徑的金中戲院曾是軍中第一家戲院，昔日是人聲鼎沸的知名戲院，近來成為資源回收場，內部堆滿附近居民不用的家具雜物，相當雜亂。 謝騆瑜選在此上演她的系列作品「滅絕物種的生活模式」的一部分。

但這場行動藝術中，她帶著鐵鍊，象徵被束縛著、還帶著生魚片與可樂、金漆，象徵水獺是吃魚肉，種種的演出，引起民眾兩極化的反映，有人覺得是年輕人的創意與藝術；也有人說相當前衛，實在看不懂。

謝騆瑜表示，在這次的作品裡，她採用金門水獺的檔案調研資料，以重新編碼的方式，將金門水獺所代表的區域性生命政治與生態滅絕現象描繪於帶有敘事性的畫面之中，在故事裡，金門水獺與吳郭魚從衝突到攜手融合，進而形塑一種在未來世界全身心靈都被吞噬的神異物種。

她也以自身家鄉本島與離島、滅絕與存留的歐亞水獺出發，作為一種連結歐亞非三大洲的生態量表，越過身為台灣人生命感受的歷史現狀與結構，也似乎訴說著一種全球共通的物種生命狀態，在原生種滅絕與外來種肆虐間交織與掙扎。

金湖鎮小徑的金中戲院曾是軍中第一家戲院，現在繁華落盡，成為廢墟。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮小徑的金中戲院曾是軍中第一家戲院，現在繁華落盡，成為廢墟。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮小徑的金中戲院曾是軍中第一家戲院，昔日是人聲鼎沸的知名戲院，近來內部堆滿附近居民不用的家具雜物，相當雜亂。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮小徑的金中戲院曾是軍中第一家戲院，昔日是人聲鼎沸的知名戲院，近來內部堆滿附近居民不用的家具雜物，相當雜亂。記者蔡家蓁／攝影
金門駐縣藝術家謝騆瑜今天在金中戲院上演行動藝術，表演中有一幕，金漆從頭上淋下來。圖／讀者提供
金門駐縣藝術家謝騆瑜今天在金中戲院上演行動藝術，表演中有一幕，金漆從頭上淋下來。圖／讀者提供
年僅31歲的金門駐縣藝術家謝騆瑜近期在金門舉辦「妖魚獺誌」創作個展，她說，很關心水獺與生態環境。記者蔡家蓁／攝影
年僅31歲的金門駐縣藝術家謝騆瑜近期在金門舉辦「妖魚獺誌」創作個展，她說，很關心水獺與生態環境。記者蔡家蓁／攝影

金門 藝術家

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