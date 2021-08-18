高雄機車族沒路騎 陳致中籲：縮減分隔島
市議員陳致中今質詢時替機車族發聲，陳致中表示，機車路權容易被壓縮，且停車位不足。陳致中舉高雄市區四維路為例，汽車道有三道，但分隔島的另一側機車僅一道，還要面臨右轉汽車、路邊停車等阻礙。全市公有機車格共有9萬3342格（包括路邊85679位、路外7663位），但機車數量就有2百萬多輛，等於一格停車格就有21.8輛機車在搶停。
陳致中建議，實體分隔島路段開放給機車行駛外側快車道、縮減實體分隔島，拓寬慢車道。交通局長張淑娟指出，道路規則99條讓機車可騎慢車道和外側快車道，但排除有實體分隔島的路段。「如有分隔島，機車不能進入快車道，這個非常明確。但縮減分隔島也是一個解決方法。」針對汽車進入慢車道造成慢車道塞車，影響機車族，交通局目前在部分交通流量大的路段實施右轉汽車不進入慢車道，而改以號誌燈分流方式，讓汽車直接在快車道右轉。
日前市議員林于凱也在臉書公布，博愛路上（同盟路-大順路）的同向分隔島將拆除，留言一片讚聲。林于凱表示，高雄幾條南北向重要幹道都設有同向分隔島，但造成車禍不斷，包括內車道右轉車、外側車道直行機車側撞事故。
機車停車位不足的部分，張淑娟表示，除了公有停車格外，還有建物附設停車格、沿線未禁止停車路段、退縮空間、民營停車場等空間，高市共有172多萬機車停車格。因應機車停車需求，最近三年高雄市每年都有增加機車停車位，107年增加12098格、108年增加12419格、109年增加17302格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言