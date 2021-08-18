高雄機車族沒路騎 陳致中籲：縮減分隔島

市議員陳致中今質詢時替機車族發聲，陳致中表示，機車路權容易被壓縮，且停車位不足。陳致中舉高雄市區四維路為例，汽車道有三道，但分隔島的另一側機車僅一道，還要面臨右轉汽車、路邊停車等阻礙。全市公有機車格共有9萬3342格（包括路邊85679位、路外7663位），但機車數量就有2百萬多輛，等於一格停車格就有21.8輛機車在搶停。

陳致中建議，實體分隔島路段開放給機車行駛外側快車道、縮減實體分隔島，拓寬慢車道。交通局長張淑娟指出，道路規則99條讓機車可騎慢車道和外側快車道，但排除有實體分隔島的路段。「如有分隔島，機車不能進入快車道，這個非常明確。但縮減分隔島也是一個解決方法。」針對汽車進入慢車道造成慢車道塞車，影響機車族，交通局目前在部分交通流量大的路段實施右轉汽車不進入慢車道，而改以號誌燈分流方式，讓汽車直接在快車道右轉。

日前市議員林于凱也在臉書公布，博愛路上（同盟路-大順路）的同向分隔島將拆除，留言一片讚聲。林于凱表示，高雄幾條南北向重要幹道都設有同向分隔島，但造成車禍不斷，包括內車道右轉車、外側車道直行機車側撞事故。