快訊

當東奧激情過後 他指出幾個延續的觀察指標

高雄機車族沒路騎 陳致中籲：縮減分隔島

聯合報 / 記者徐白櫻王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
高雄市博愛路（同盟路-大順路）的同向分隔島將拆除。記者林巧璉／攝影
高雄市博愛路（同盟路-大順路）的同向分隔島將拆除。記者林巧璉／攝影

市議員陳致中今質詢時替機車族發聲，陳致中表示，機車路權容易被壓縮，且停車位不足。陳致中舉高雄市區四維路為例，汽車道有三道，但分隔島的另一側機車僅一道，還要面臨右轉汽車、路邊停車等阻礙。全市公有機車格共有9萬3342格（包括路邊85679位、路外7663位），但機車數量就有2百萬多輛，等於一格停車格就有21.8輛機車在搶停。

陳致中建議，實體分隔島路段開放給機車行駛外側快車道、縮減實體分隔島，拓寬慢車道。交通局長張淑娟指出，道路規則99條讓機車可騎慢車道和外側快車道，但排除有實體分隔島的路段。「如有分隔島，機車不能進入快車道，這個非常明確。但縮減分隔島也是一個解決方法。」針對汽車進入慢車道造成慢車道塞車，影響機車族，交通局目前在部分交通流量大的路段實施右轉汽車不進入慢車道，而改以號誌燈分流方式，讓汽車直接在快車道右轉。

日前市議員林于凱也在臉書公布，博愛路上（同盟路-大順路）的同向分隔島將拆除，留言一片讚聲。林于凱表示，高雄幾條南北向重要幹道都設有同向分隔島，但造成車禍不斷，包括內車道右轉車、外側車道直行機車側撞事故。

機車停車位不足的部分，張淑娟表示，除了公有停車格外，還有建物附設停車格、沿線未禁止停車路段、退縮空間、民營停車場等空間，高市共有172多萬機車停車格。因應機車停車需求，最近三年高雄市每年都有增加機車停車位，107年增加12098格、108年增加12419格、109年增加17302格。

高雄市博愛路（同盟路-大順路）的同向分隔島將拆除。記者林巧璉／攝影
高雄市博愛路（同盟路-大順路）的同向分隔島將拆除。記者林巧璉／攝影

車道 陳致中 機車族

延伸閱讀

乘客回流 高捷假日班距調整為8至10分鐘

陳致中促辦東奧英雄遊行 陳其邁允諾爭取

被問是否會選總統 陳其邁：念茲在茲是高雄

名嘴斷言「2024年選總統？」陳其邁：民調只是參考

相關新聞

山不給路我們就用飛的！桃源災區芒果將利用無人機輸運

山不給路，我們就用飛的！桃源區明霸克露橋日前因被土石流衝斷，復興、拉芙蘭及梅山三里聯外道路因此中斷，正值產季的芒果無法運...

桃源受困三里15名學子不顧危險 攀岩、拉繩下山求學

高雄市桃源區梅山里、復興里、拉芙蘭里重要聯外道路明霸克露橋本月7日遭沖斷，山區15名高中、大學年輕學子趁暑假原打算返鄉協...

高雄四區公有市場建物耐震不足 立委邀集會勘後將改善

高雄彌陀、永安、湖內等四區，公有市場因為耐震能力不足，仍需補強，其中，梓官第一市場拆除重建，總經費就要近9200萬元；立...

是誰亂丟廢水泥柱和船錨？ 砸傷小琉球杉保育區珊瑚「很缺德」

屏東縣小琉球去年夏天因海水升溫造成珊瑚大白化，珊瑚學者年初調查白化珊瑚近半死亡，海洋志工慶幸疫情警戒升至三級3個月期間，...

高雄桃源受困里民急解套 求先開南迴東部路線

高雄市桃源區明霸克露橋本月7日遭大雨沖斷，梅山里、復興里、拉芙蘭里形成孤島，修築斷橋便道多次遭土石流沖刷影響進度，公路總...

高雄桃源三里受困多日 後天開放東部路段初步規畫出爐

高雄桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里因唯一聯外道路明霸克露橋遭沖斷，斷橋多日，便道搶修工程，卻屢遭玉穗溪土石流中斷，甲仙工務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。