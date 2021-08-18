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高雄桃源受困里民急解套 求先開南迴東部路線

聯合報 / 記者陳玫伶陳弘逸／高雄即時報導
第三區養護工程處甲仙工務段今邀各單位開會討論高雄桃源區開通南橫東端可行性，代表居民的高忠德（中）無法進場，向立委邱議瑩（右）表不滿。記者陳玫伶／攝影
第三區養護工程處甲仙工務段今邀各單位開會討論高雄桃源區開通南橫東端可行性，代表居民的高忠德（中）無法進場，向立委邱議瑩（右）表不滿。記者陳玫伶／攝影

高雄市桃源區明霸克露橋本月7日遭大雨沖斷，梅山里、復興里、拉芙蘭里形成孤島，修築斷橋便道多次遭土石流沖刷影響進度，公路總局考量自南橫台東端進入可行性，今邀集相關單位至寶來前進指揮所討論，原民派聯盟召集人伊斯坦大．貝雅夫等人代表居民提出訴求，望甲仙工務段參考。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段今邀高雄市工務局、桃源區長謝英雄、桃源區民代表、立法委員邱議瑩等人出席會議，代表梅山里的高雄市政顧問高忠德、拉芙蘭里的伊斯坦大．貝雅夫因不在出席名單內，加上考量防疫規定只能在外等結果，一度引發不滿。

貝雅夫表示，他們是實際住在裡面的居民，也已跟里民商討過開放台20線東部路線的確切作法，今天只是想將心聲分享給政府聽卻未能如願，覺得非常遺憾。

貝雅夫說，山區居民務農為主，養雞養豬的飼料無法藉由直升機空投送過去，加油站的油、瓦斯即將用罄，山區學生面臨開學也要有路到校上課，加上部分長者須定時回診，期望能先開放台20線天池至台東路線，一解燃眉之急，當然甲仙工務段可規畫人車定時管制，請居民提出下山申請，大家都會遵守。

高忠德表示，正值金煌芒果收成期，受困3里沒有製作芒果乾的機器，芒果又不能久放，其實果農都很心急，目前只能以人力背運方式，徒步將芒果送下山，再請友人協助運送。

公路總局第三區養護工程處長吳昭煌表示，今天決議先於本月20、21日開放梅山至向陽路段，放行上午8點至8點30分、10點至10點30分、下午1點30分至2點，共三時段，通行車輛需先向桃源區公所申請造冊，視便道施工情況決定後續開放狀況。

第三區養護工程處甲仙工務段今邀各單位討論高雄桃源受困里民從南橫東端脫困可行性，代表居民的伊斯坦大．貝雅夫表達訴求。記者陳玫伶／攝影
第三區養護工程處甲仙工務段今邀各單位討論高雄桃源受困里民從南橫東端脫困可行性，代表居民的伊斯坦大．貝雅夫表達訴求。記者陳玫伶／攝影
第三區養護工程處甲仙工務段今邀各單位開會討論高雄桃源區開通南橫東端可行性。記者陳玫伶／攝影
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