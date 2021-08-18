高雄桃源受困里民急解套 求先開南迴東部路線

高雄市桃源區明霸克露橋本月7日遭大雨沖斷，梅山里、復興里、拉芙蘭里形成孤島，修築斷橋便道多次遭土石流沖刷影響進度，公路總局考量自南橫台東端進入可行性，今邀集相關單位至寶來前進指揮所討論，原民派聯盟召集人伊斯坦大．貝雅夫等人代表居民提出訴求，望甲仙工務段參考。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段今邀高雄市工務局、桃源區長謝英雄、桃源區民代表、立法委員邱議瑩等人出席會議，代表梅山里的高雄市政顧問高忠德、拉芙蘭里的伊斯坦大．貝雅夫因不在出席名單內，加上考量防疫規定只能在外等結果，一度引發不滿。

貝雅夫表示，他們是實際住在裡面的居民，也已跟里民商討過開放台20線東部路線的確切作法，今天只是想將心聲分享給政府聽卻未能如願，覺得非常遺憾。

貝雅夫說，山區居民務農為主，養雞養豬的飼料無法藉由直升機空投送過去，加油站的油、瓦斯即將用罄，山區學生面臨開學也要有路到校上課，加上部分長者須定時回診，期望能先開放台20線天池至台東路線，一解燃眉之急，當然甲仙工務段可規畫人車定時管制，請居民提出下山申請，大家都會遵守。

高忠德表示，正值金煌芒果收成期，受困3里沒有製作芒果乾的機器，芒果又不能久放，其實果農都很心急，目前只能以人力背運方式，徒步將芒果送下山，再請友人協助運送。