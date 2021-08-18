防堵疫情守護健康 澎縣府增設自動智慧防疫門

疫情期間，由佛光會捐贈的一座全自動的智慧防疫門，今天在澎湖縣政府大門增設啟用，提供縣府員工與洽公民眾進出防疫使用，一起守護全民健康。

澎湖縣政府表示，這座全自動智慧防疫門是由佛光山暨國際佛光會中華總會所捐贈，今天由縣長賴峰偉與海天佛剎住持滿舟法師等人共同啟用。賴峰偉也致贈感謝狀給佛光會。

滿舟法師表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖然趨緩，但仍不敢掉以輕心，更應做好防疫措施，尤其星雲大師關心離島防疫，捐贈這座智慧防疫門，讓縣府員工與洽公民眾都能安心。

基於防疫考量，目前縣府進出只開放治平路正門，賴峰偉表示，智慧防疫門配置有自動酒精噴霧消毒自動偵測體溫、偵測口罩、自動霧化消毒液和主動光氫離子殺菌等功能，不需由人工量體溫等，非常迅速方便。