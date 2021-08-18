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越南台灣形象展智慧高雄館 搶近340萬美元訂單

中央社 / 高雄18日電

「2021年線上越南台灣形象展」落幕，高雄市經發局今天表示，市府與40家在地業者打造「智慧高雄館」，在展覽期間搶下近340萬美元訂單，預估後續訂單更上看1450萬美元。

「2021線上越南台灣形象展」7月底落幕，經發局表示，去年起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對全球旅運及商務活動造成巨大衝擊，新南向經濟交流也受影響，今年市府與40家在地業者打造「智慧高雄館」參展，持續拓展外銷通路。

經發局表示，「智慧高雄館」囊括智慧展演、智慧商務、智慧製造、智慧農漁、智慧醫療、智慧廠管等6大領域，透過智慧科技應用，擴大台越產業交流機會，經統計，展覽期間共搶下近340萬美元訂單，預估後續訂單更上看1450萬美元。

經發局指出，以果凍面膜第一品牌自許的Annie'sWay安妮絲薇，及專精企業資源規劃的正鼎軟體科技最受青睞，展期期間分別拿下超過100萬美元訂單，其他業者也收到不少潛在買家詢問報價。

正鼎軟體科技總經理苗豐恕說，看好東南亞市場潛力，2019年就在越南成立辦事處，這次展會也與許多當地指標性資訊服務業者接洽，討論具體合作方案。

「2021線上越南台灣形象展」由經濟部國際貿易局與外貿協會主辦，協助企業在無法出國時，運用數位科技開創新商機。外貿協會也在3天線上展覽，為高雄業者安排超過140場與越南買主一對一線上商洽會。

越南 疫情

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