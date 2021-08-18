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屏東農業大學招生新增水產養殖班農友參加後還組合作社

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣第7屆農業大學招生了！屏東縣長潘孟安說，7年來參加農業大學農民們逾1000多人，帶領學員們突破創新，持續精進，今年除農業基礎班、屏南分班、與動物科學班外，新增水產養殖科學班，培養在地人才。記者劉星君／攝影
屏東縣第7屆農業大學招生了！屏東縣長潘孟安說，7年來參加農業大學農民們逾1000多人，帶領學員們突破創新，持續精進，今年除農業基礎班、屏南分班、與動物科學班外，新增水產養殖科學班，培養在地人才。記者劉星君／攝影

屏東縣第7屆農業大學招生了！即日起開始受理網路、現場與紙本招生報名到8月31日，屏東縣長潘孟安說，7年來參加農業大學農民們逾1000多人，帶領學員們突破創新，持續精進，今年除農業基礎班、屏南分班、與動物科學班外，新增水產養殖科學班，培養在地人才。第6屆學員、來義鄉鳩浙恩澇文教協會㚸玏㺪參加後，她組農業合作社，推動友善農法理念。

屏東縣長潘孟安說，縣府重視在地農業經營與技術人才的培育，農業大學從2015年開辦後，透過每年招生，引領學員突破創新持續精進，課程內容多元豐富，獲民眾回響，近幾年培育具備農企業經營的優秀農民，持續培養在地人才，期盼與農業大學學員攜手共創屏東農業價值，接軌全世界。

屏東縣府農業處表示，為讓農業各領域農民都有精進學習的機會，今年屏東農業大學第一階段課程除延續辦理農業基礎班、屏南分班及動物科學班外，更新增水產養殖科學班，四個班別課程共180名額；菁英班課程延續小班制分組教學，提供40個名額。

農業處指出，課程辦理規畫，其師資聘請結合產、官、學界專業講授，課程內容理論與實務兼具，引領學員建構農業基礎知識，掌握農業新脈動，培養自主經營的能力，希望透過1級生產、2級加工、3級行銷系列課程，提供農民完整學習農業相關知識的平台，提升農民產銷競爭力。

第6屆學員、來義鄉鳩浙恩澇文教協會㚸玏㺪參加後，也組成農業合作社，推動友善農法理念；芒果青農陳學賢說，他本來是社工背景，返鄉務農後，參加農業大學，課程規畫精實，師資豐富，了解農業基礎知識，他也成立建立品牌「芒好」推出不同農產加工品。

農業處指出，詳細課程內容、報名書件、上課地點及注意事項等，可至屏東縣農業大學官網（http://ptac.npust.edu.tw）下載，報名相關問題請洽專線07-8229619 李先生，歡迎踴躍報名參加。

屏東縣第7屆農業大學招生了！屏東縣長潘孟安說，7年來參加農業大學農民們逾1000多人，帶領學員們突破創新，持續精進，今年除農業基礎班、屏南分班、與動物科學班外，新增水產養殖科學班，培養在地人才。記者劉星君／攝影
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屏東縣第7屆農業大學招生了！屏東縣長潘孟安說，7年來參加農業大學農民們逾1000多人，帶領學員們突破創新，持續精進，今年除農業基礎班、屏南分班、與動物科學班外，新增水產養殖科學班，培養在地人才。記者劉星君／攝影

屏東縣 農民 潘孟安

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