高雄桃源斷橋搶通政策轉向 決議後天開放東部路段

高雄桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里因唯一聯外道路，明霸克露橋遭沖斷成孤島，斷橋多日，便道搶修工程，卻屢遭玉穗溪土石流中斷，受困居民想下山的情緒也逐漸高漲，甲仙工務段邀集相關人員，今天於寶來監工站前進指揮所商討，決議另闢東部路段預計後天放行。

第三區養護工程處長吳昭煌說，自8月7日斷橋後，工程單位在搶修的過程中，歷經多次土石流，只要一發生土石流，工程進度就會歸零，現場人員也承受相當大的心理壓力，即使透過氣象資訊等相關單位意見，施工流域仍相當不穩定。

經今天商討會議決定，將於8月20日（五）、21日（六）將開放東部台20縣梅山向陽路段，作為緊急救護、救難等名聲需求。吳昭煌說，要通行人員，須向區公所造冊，從上午8時至下午1時許，共三個時段，若未通過造冊，則無法通行。

工務段表示，由於東部路段，仍有15件大小工程，將於這兩天加緊搶修，並協調該處工程暫緩，以居民聯外、物資優先；另外，關於油量、瓦斯不足的問題，仍會設法解決，考量交通安全僅開放20公噸以下大貨車通行。