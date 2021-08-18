桃源斷橋居民爭取南橫東進東出 陳其邁：台東段有便道

高雄桃源區明霸克露橋8月7日遭暴漲溪流沖毀，復興、拉芙蘭、梅山三部落400多名居民十幾天無法下山，透過直升機安排就醫或運送物資，居民困在山上十分煎熬。高市議員林義迪替居民請命，今早在市議會關心南橫公路東進東出的可行性。市長陳其邁表示，桃源便道短期搶通有困難，南橫公路天池以上道路也有山崩，但有便道可運送民生物資，需要申請通行。

八八風災中斷南橫公路高雄通往台東交通，交通中斷12年未能通車，高雄段交通只能通行到天池路段，尚未開放通行至台東關山，公路總局預計2022年全線通車

此次明霸克露橋沖毀橋梁，居民希望提早開放通行，以東進東出方式從台東端補給物資。高市議員林義迪今天上午在市議會總質詢，關心桃源區謝宜蓁代表的搜救情況，希望她平安，另指出，此次颱風豪雨重創台27線六龜段道路、藤枝林道、桃源明霸克露橋等地交通，寶來一號橋也岌岌可危，市府應想辦法協助。

陳其邁表示，昨晚有跟公路總局人員通電話，山上天氣不錯，但仍然會有土石流，便道施工確實有困難，另一條路是走南橫公路台東；山上欠瓦斯、柴油、新鮮豬肉等物資，大家吃罐頭吃到很痛苦，南橫公路台東段道路也有山崩，但有便道需要申請通行，民生物資的補助可以通過，目前直升機持續運送物資，請議員放心。