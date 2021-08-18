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陳致中促辦東奧英雄遊行 陳其邁允諾爭取

中央社 / 高雄18日電

台灣體育好手在東京奧運取得優異成績，民進黨高雄市議員陳致中盼高市府爭取舉辦英雄遊行並朝申奧邁進。高雄市長陳其邁說，會跟中央爭取舉辦遊行，也相信有天奧運會在高雄辦。

陳致中今天在議會質詢時指出，行政院長蘇貞昌曾說會規劃英雄遊行，以表彰運動員表現及激發人民光榮感，高雄市身為國訓中心所在地，堪稱選手們榮耀的家鄉，盼陳其邁積極向中央爭取，讓英雄遊行在高雄舉行。

陳致中並表示，主辦奧運可為城市帶來諸多效益，例如升級城市基礎建設、提高台灣國際知名度、帶動運動風氣及凝聚國人向心力等，高雄有舉辦2009年世界運動會的經驗，是台灣申奧最佳的城市選擇。

陳其邁說，他也認為如果要挑地點，當然高雄最好，會極力跟中央爭取，不管是英雄遊行，還是其他活動都歡迎來高雄。

至於申奧議題，陳其邁說，人口約236萬人的澳洲布里斯本成功申辦2032年奧運，加強了高雄申奧的雄心壯志。

陳其邁指出，與布里斯本相比，高雄在人口、歷史、文化等各方面都不輸布里斯本，舉辦賽事經驗及條件也非常好，相信築夢踏實，有一天奧運會在高雄舉辦。

陳其邁還說，他看到很多高雄本地選手很辛苦，像舉重選手高展宏回去還要幫忙種金煌芒果，市府會在獎金、選手個人照顧等方面努力提升，農業局也會協助幫忙。

東京奧運 陳其邁 高雄市

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