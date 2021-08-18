斯卡羅原著小說為本 四重溪溫泉導覽影片內容豐

公視影集「斯卡羅」播出後受到好評，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處2年前就曾以斯卡羅原著小說「傀儡花」內容，為四重溪溫泉製作導覽影片，希望讓遊客更了解地方歷史。

西拉雅國家風景區管理處長許主龍今天表示，全台各地溫泉都有各自的特色及歷史文化背景，管理處也持續以在地特色為溫泉區行銷，例如在關子嶺溫泉區製作以吳晉淮「關子嶺之戀」為發想的打卡藝術裝置「街燈下的祝福」，還有2年前以「傀儡花」內容，為四重溪溫泉製作的導覽解說影片。

許主龍表示，這部導覽影片特別商請在地知名文史工作者林瓊瑤擔任解說員，為每個歷史場景做深度解說，讓影片觀看者更能夠理解「傀儡花」書中的情境，以及後續歷史事件的相關人文地理。

他說，林瓊瑤在影片中也帶大家造訪八寶公主廟，遙想當年殉難的水手及船長夫人，並登上龜山俯看恆春縱谷，將當時的射寮、統埔、保力、貍仔社等各個聚落盡收眼底，一同憶起150多年前的歷史風雲。

許主龍表示，拍攝導覽解說影片是因四重溪溫泉區位在相關歷史事件現場，希望遊客泡溫泉的同時，也能藉由影片進一步認識在地背景與文化，並透過了解地方故事，讓旅程不只有放鬆與享受，也帶來對這塊土地有更深認知與收穫。

他說，交通部觀光局推動深度、精緻旅遊，讓民眾造訪觀光景點不只是吃吃喝喝逛大街，結合體驗當地人文風土民情，能讓整個遊程更加豐富多元。