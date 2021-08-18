快訊

學者辭牛津教職來台終於放行 台灣防疫在學術圈恐惡名在外

影／網友炸鍋求問...特斯拉「神拉」閃死神 誰開的？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄桃源區孤島聯外道路如何解 居民：盼東進東出

聯合報 / 記者陳弘逸陳玫伶／高雄即時報導
住高雄市桃源區梅山里的市政顧問高忠德說，目前當務之急除了運補生活物資，成熟要趕緊採收的金煌芒果也急著運出。記者陳弘逸／攝影
住高雄市桃源區梅山里的市政顧問高忠德說，目前當務之急除了運補生活物資，成熟要趕緊採收的金煌芒果也急著運出。記者陳弘逸／攝影

高雄桃源區明霸克露橋本月7日遭大雨沖跨，修築斷橋便道趕不及土石流速度，公路總局思考從南橫台東端進高雄孤島可行性，相關單位今天上午在寶來前進指揮所討論，若一切順利，經數日施工可望開通。

住桃源區梅山里的市政顧問高忠德說，目前當務之急除了運補生活物資，成熟要趕緊採收的金煌芒果也急著運出，他號召部落年輕志工分批將芒果徒步運下山，從11日起陸續運出，芒果每箱10公斤，已運出600箱。

高雄市政府正評估設置流籠的可行性，高雄市議員賴文德日前在高雄桃源區明霸克露橋本月7日遭大雨沖跨，修築斷橋便道趕不及土石流速度，公路總局思考從南橫台東端進高雄孤島可行性，相關單位今天上午在寶來前進指揮所討論，若一切順利，經數日施工可望開通。議會質詢時，也要求市府工務局加速評估、施工，以流籠當應急方式，否則透過直升機空運物資成本高，一旦天候不佳就無法起飛，變數相當多。

高忠德則說，架設流籠施工可能要1、2個月，已成熟的芒果無法再等，居民也有外出需求，希望公路總局早日開通南橫台東路線，讓孤島居民能採東進東出。

高忠德憂心，這次聯外道路中斷，居民很擔心12年前八八風災噩夢重現，這不只對居民生計影響大，萬一開學後，山區學校仍無法如期上課，也會影響學生競爭力，道路問題必須盡早克服。

高雄桃源區成熟的金煌芒果急著運出，部落年輕志工近期分批將芒果徒步運下山，過程艱辛。圖／高忠德提供
高雄桃源區成熟的金煌芒果急著運出，部落年輕志工近期分批將芒果徒步運下山，過程艱辛。圖／高忠德提供
高雄桃源區明霸克露橋本月7日遭大雨沖跨，修築斷橋便道趕不及土石流速度，公路總局思考從南橫台東端進高雄孤島可行性，相關單位今天上午在寶來前進指揮所討論，若一切順利，經數日施工可望開通。記者陳玫伶／攝影
高雄桃源區明霸克露橋本月7日遭大雨沖跨，修築斷橋便道趕不及土石流速度，公路總局思考從南橫台東端進高雄孤島可行性，相關單位今天上午在寶來前進指揮所討論，若一切順利，經數日施工可望開通。記者陳玫伶／攝影
高雄桃源區明霸克露橋本月7日遭大雨沖跨，修築斷橋便道趕不及土石流速度，公路總局思考從南橫台東端進高雄孤島可行性，相關單位今天上午在寶來前進指揮所討論，若一切順利，經數日施工可望開通。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源區明霸克露橋本月7日遭大雨沖跨，修築斷橋便道趕不及土石流速度，公路總局思考從南橫台東端進高雄孤島可行性，相關單位今天上午在寶來前進指揮所討論，若一切順利，經數日施工可望開通。記者陳弘逸／攝影

芒果 南橫 台東

延伸閱讀

被問是否會選總統 陳其邁：念茲在茲是高雄

高雄土地公北上掃樓 以現金2.7億元包層買青埔商辦

65.1％支持連任 陳其邁：現階段不想選舉 先把事做好

桃源區代表謝宜真落水失蹤第8天 家屬：「死要見屍」

相關新聞

墾丁南灣新啟用測速照相桿 注意！南北超速全都拍

測速照相桿通常給人只拍單向超速違規的印象，屏東縣警局交通隊上月底在台26線恆春鎮南灣社區北上車道啟用的測速照相桿，有民眾...

高雄桃源斷橋搶通政策轉向 決議後天開放東部路段

高雄桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里因唯一聯外道路，明霸克露橋遭沖斷成孤島，斷橋多日，便道搶修工程，卻屢遭玉穗溪土石流中斷，...

影／高雄桃源區孤島聯外道路如何解 居民：盼東進東出

高雄桃源區明霸克露橋本月7日遭大雨沖跨，修築斷橋便道趕不及土石流速度，公路總局思考從南橫台東端進高雄孤島可行性，相關單位...

墾丁關山夕陽因疫虧損 設靈龜剪影藝術拚觀光

被CNN評為世界12大絕美落日的墾丁國家公園關山風景區，恆春鎮公所2016年2月向墾管處收回改為收費自營，1年曾風光進帳...

屏東農業大學招生新增水產養殖班農友參加後還組合作社

屏東縣第7屆農業大學招生了！即日起開始受理網路、現場與紙本招生報名到8月31日，屏東縣長潘孟安說，7年來參加農業大學農民...

桃源斷橋居民爭取南橫東進東出 陳其邁：台東段有便道

高雄桃源區明霸克露橋8月7日遭暴漲溪流沖毀，復興、拉芙蘭、梅山三部落400多名居民十幾天無法下山，透過直升機安排就醫或運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。