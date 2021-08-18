影／高雄桃源區孤島聯外道路如何解 居民：盼東進東出

高雄桃源區明霸克露橋本月7日遭大雨沖跨，修築斷橋便道趕不及土石流速度，公路總局思考從南橫台東端進高雄孤島可行性，相關單位今天上午在寶來前進指揮所討論，若一切順利，經數日施工可望開通。

住桃源區梅山里的市政顧問高忠德說，目前當務之急除了運補生活物資，成熟要趕緊採收的金煌芒果也急著運出，他號召部落年輕志工分批將芒果徒步運下山，從11日起陸續運出，芒果每箱10公斤，已運出600箱。

高雄市政府正評估設置流籠的可行性，高雄市議員賴文德日前在高雄桃源區明霸克露橋本月7日遭大雨沖跨，修築斷橋便道趕不及土石流速度，公路總局思考從南橫台東端進高雄孤島可行性，相關單位今天上午在寶來前進指揮所討論，若一切順利，經數日施工可望開通。議會質詢時，也要求市府工務局加速評估、施工，以流籠當應急方式，否則透過直升機空運物資成本高，一旦天候不佳就無法起飛，變數相當多。

高忠德則說，架設流籠施工可能要1、2個月，已成熟的芒果無法再等，居民也有外出需求，希望公路總局早日開通南橫台東路線，讓孤島居民能採東進東出。