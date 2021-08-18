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墾丁南灣新啟用測速照相桿 注意！南北超速全都拍

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣警局交通隊上月底在台26線恆春鎮南灣社區北上車道啟用的測速照相桿，有民眾最近收到南北向都被開罰的超速罰單。記者潘欣中／翻攝
屏東縣警局交通隊上月底在台26線恆春鎮南灣社區北上車道啟用的測速照相桿，有民眾最近收到南北向都被開罰的超速罰單。記者潘欣中／翻攝

測速照相桿通常給人只拍單向超速違規的印象，屏東縣警局交通隊上月底在台26線恆春鎮南灣社區北上車道啟用的測速照相桿，有民眾最近收到南北向都被開罰2張超速罰單，在網路社群提醒，「1小時內南北向被拍2張超速，共罰3400元，雖然鏡頭朝著北上車道，沒想到南下也能同會拍，別以為那支只拍攝單向！」。

恆春警分局說，交通隊新設的測速照相桿設置在台26線南灣北上路段 31.1 公里處下坡處，因進入通往南灣沙灘遊憩區的社區，速限非台26線一般規範的速限70公里，而是略低的速限60公里。

警方表示，當地因人車出入南灣沙灘區頻繁，路旁民宿多，經交通單位研究後，認為有設置測速桿必要，採用「廣角鏡頭」，南北雙向車道都能拍攝，上月底啟用以來每日舉發50至60件，南下超速多於北上，民眾務必遵守速限，以免傷了荷包。

縣警局交通隊說，10次車禍9次快，屏東縣警局交通隊統計今年1至7月交通事故共1萬4661件，與去年同期相較呈下降趨勢，主要是5月至7月有長達兩個多月的疫情三級警戒，人車外出大幅減少，分析事故主因與超速有絕大關係，本月起以強力取締超速為工作重點，不只固定式照速桿，也增加移動式測速照相。

屏東縣警局交通隊上月底在台26線恆春鎮南灣社區北上車道啟用的測速照相桿，有民眾最近收到南北向都被開罰的超速罰單。記者潘欣中／翻攝
屏東縣警局交通隊上月底在台26線恆春鎮南灣社區北上車道啟用的測速照相桿，有民眾最近收到南北向都被開罰的超速罰單。記者潘欣中／翻攝

測速 屏東縣 車道

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