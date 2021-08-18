快訊

學者辭牛津教職來台終於放行 台灣防疫在學術圈恐惡名在外

影／網友炸鍋求問...特斯拉「神拉」閃死神 誰開的？

居家防疫愛零距離 高市青年局志工拍片做公益

中央社 / 高雄18日電

關心疫情警戒期間無法參加社區關懷據點活動長者，高雄市青年局志工近期製作包括異國料理廚房等，內容有趣且簡單的公益教學影片，讓老人家也能在家中透過互動學習新知。

11支影片內容還包括多國語言教室、國際生活文化館、防疫健康養生館等，影片已上架至高雄市政府青年局官方YouTube頻道，也將提供給大寮中庄、左營聖南及甲仙大田等地社區關懷據點，供大家在家青銀共學，防疫也養身。

青年局長張以理說，志工團原預訂暑期至社區關懷據點進行長者關懷服務，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策及據點條件式開放等限制，改採錄製線上教學影片模式，利用自身文化多樣性，以及影像科技專長，製作一系列極富巧思的線上趣味教學短片。

其中，來自越南，現就讀國立高雄科技大學的志工Truong Thi Ngoc張氏玉與Nguyen Thi Minh Ngoc阮氏明玉合作，分別製作「越南春捲」料理課程，以及「Travel With Me」以中、日、英、越南語的多國語言教學。

印尼籍志工Eureka Gotami吳秋琴則與其他志工共同創作的「印尼之旅」，以飛機艙為場景在空中向旅客介紹印尼景點、食物特產、文化與台灣的連結、印尼獨特之處。還有全程用台語發音，引導長者做健康操的短片，就是要讓全家大手牽小手，爸媽爺奶動起來!

為提升志工線上服務能力與水平，這次服務活動前，青年局邀請業界導演歐全翔傳授編寫腳本、拆解鏡頭拍攝位置等影片製作技巧，輔導志工完成高水準影片，在現今網路自媒體盛行時代，讓志工在投入公益服務過程中跟上潮流趨勢並發展職涯潛能。

青年局表示，影片已上傳至青年局Youtube頻道，可免費播放給家中長者觀賞。透過影片家庭成員可陪伴長者學習不同國度的料理、語言、文化，還有適合長者在家或坐或站的健康操教學，內容歡樂有趣兼具教育意義。

青年 印尼 語言

延伸閱讀

台東縣府南迴藝術季戶外用餐違反防疫 衛生局：處最高罰

竹市大坪頂納骨塔中元普度總量管制200人 祭祀限30分鐘

九月開學傳隔板漲價缺貨 黃偉哲：不必搶 能防疫就好

高市抽檢祭拜好兄弟食品 28件都合格

相關新聞

墾丁南灣新啟用測速照相桿 注意！南北超速全都拍

測速照相桿通常給人只拍單向超速違規的印象，屏東縣警局交通隊上月底在台26線恆春鎮南灣社區北上車道啟用的測速照相桿，有民眾...

影／高雄桃源區孤島聯外道路如何解 居民：盼東進東出

高雄桃源區明霸克露橋本月7日遭大雨沖跨，修築斷橋便道趕不及土石流速度，公路總局思考從南橫台東端進高雄孤島可行性，相關單位...

墾丁關山夕陽因疫虧損 設靈龜剪影藝術拚觀光

被CNN評為世界12大絕美落日的墾丁國家公園關山風景區，恆春鎮公所2016年2月向墾管處收回改為收費自營，1年曾風光進帳...

屏東農業大學招生新增水產養殖班農友參加後還組合作社

屏東縣第7屆農業大學招生了！即日起開始受理網路、現場與紙本招生報名到8月31日，屏東縣長潘孟安說，7年來參加農業大學農民...

高雄桃源斷橋搶通政策轉向 決議後天開放東部路段

高雄桃源區復興、拉芙蘭、梅山三里因唯一聯外道路，明霸克露橋遭沖斷成孤島，斷橋多日，便道搶修工程，卻屢遭玉穗溪土石流中斷，...

桃源斷橋居民爭取南橫東進東出 陳其邁：台東段有便道

高雄桃源區明霸克露橋8月7日遭暴漲溪流沖毀，復興、拉芙蘭、梅山三部落400多名居民十幾天無法下山，透過直升機安排就醫或運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。