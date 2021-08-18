居家防疫愛零距離 高市青年局志工拍片做公益

關心疫情警戒期間無法參加社區關懷據點活動長者，高雄市青年局志工近期製作包括異國料理廚房等，內容有趣且簡單的公益教學影片，讓老人家也能在家中透過互動學習新知。

11支影片內容還包括多國語言教室、國際生活文化館、防疫健康養生館等，影片已上架至高雄市政府青年局官方YouTube頻道，也將提供給大寮中庄、左營聖南及甲仙大田等地社區關懷據點，供大家在家青銀共學，防疫也養身。

青年局長張以理說，志工團原預訂暑期至社區關懷據點進行長者關懷服務，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策及據點條件式開放等限制，改採錄製線上教學影片模式，利用自身文化多樣性，以及影像科技專長，製作一系列極富巧思的線上趣味教學短片。

其中，來自越南，現就讀國立高雄科技大學的志工Truong Thi Ngoc張氏玉與Nguyen Thi Minh Ngoc阮氏明玉合作，分別製作「越南春捲」料理課程，以及「Travel With Me」以中、日、英、越南語的多國語言教學。

印尼籍志工Eureka Gotami吳秋琴則與其他志工共同創作的「印尼之旅」，以飛機艙為場景在空中向旅客介紹印尼景點、食物特產、文化與台灣的連結、印尼獨特之處。還有全程用台語發音，引導長者做健康操的短片，就是要讓全家大手牽小手，爸媽爺奶動起來!

為提升志工線上服務能力與水平，這次服務活動前，青年局邀請業界導演歐全翔傳授編寫腳本、拆解鏡頭拍攝位置等影片製作技巧，輔導志工完成高水準影片，在現今網路自媒體盛行時代，讓志工在投入公益服務過程中跟上潮流趨勢並發展職涯潛能。

青年局表示，影片已上傳至青年局Youtube頻道，可免費播放給家中長者觀賞。透過影片家庭成員可陪伴長者學習不同國度的料理、語言、文化，還有適合長者在家或坐或站的健康操教學，內容歡樂有趣兼具教育意義。