被問是否會選總統 陳其邁：念茲在茲是高雄

高雄市長陳其邁明年選舉爭取連任，但今天有議員問他會不會選總統？陳其邁強調，現在最重要的是市政工作，念茲在茲的是高雄，凌晨都還在跟官員討論疫情，現在只想把工作做好。

民進黨高市議員陳致中今天在議會質詢時提到，明年市長選舉，其他政黨開始傳出可能人選，詢問陳其邁如何看待？陳其邁說，他今天凌晨1點半還在跟官員討論疫情，上午7時還在聯繫，他和基層公務員每天為疫情拚搏，這是生活日常。

陳其邁說，不論是自己還是公務員，大家對故鄉的熱愛都一樣，他有幸領導團隊，現階段不想選舉，讓人民安心生活，重大投資案如期如質推動，改善人民生活，是他的責任。

陳其邁說，他現在只想認真努力把工作做好，謙卑面對任何挑戰，不管防疫、經濟振興或面臨極端氣候如何因應等，對他來說，都要非常戰戰兢兢、嚴肅以對。

國民黨高雄市議員陳若翠則在質詢時問陳其邁，接下來會不會去選總統？陳其邁強調，現在最重要的是防疫等市政工作，他念茲在茲的是高雄。

陳致中也指出，近日有民調顯示陳其邁施政滿意度超過7成，防疫表現受到肯定，有6成5的市民支持他連任市長。

陳其邁會後受訪時說，民調是參考，他所有精神力氣都在防疫跟勘災，認真做、努力做，才對得起高雄市民，也是他做為高雄子弟的責任和自我要求。